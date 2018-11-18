به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ائتلاف بین المللی به اصطلاح ضد داعش به سرکردگی آمریکا تلاش خود برای سرپوش نهادن بر جنایت های گسترده علیه غیرنظامیان سوری را کلید زده است.

بر اساس این گزارش، «شایان رایان» در اظهاراتی فرافکنانه مدعی شده است که حملات ائتلاف به دیرالزور تلفاتی در میان غیر نظامیان سوری برجای نگذاشته است!

این ادعای مضحک در حالی مطرح می شود که حتی گروه های مسلح متحد واشنگتن نیز کشته شدن غیرنظامیان در حملات ائتلاف را تأیید کرده اند.

وی همچنین هرگونه استفاده ائتلاف آمریکایی از فسفر سفید در حمله به دیرالزور را تکذیب کرده است؛ حال آنکه نهادهای بین المللی حقوق بشری آن را تأیید کرده اند.