ورون: یونایتد هنوز یک ایده مشخص ندارد!

به گزارش خبرگزاری مهر، خوان سباستین ورون، ستاره اسبق تیم فوتبال منچستریونایتد معتقد است تیم سابقش هنوز در حال صدمه دیدن از بازنشستگی سرالکس فرگوسن است.

ستاره آرژانتینی که بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ در یونایتد بازی کرده، منچستریونایتد را با رقیب همشهری‌اش، منچسترسیتی، مقایسه کرده است: جدایی فرگوسن این تیم را بسیار اذیت کرد. مطمئنا منچسترسیتی حالا به ایده‌ای دست پیدا کرده است، اما یونایتد نه توانسته ایده فرگی را ادامه دهد و نه ایده‌ای جدید پیدا کند.

او در ادامه این چنین گفته است: مورینیو مربی بزرگی است. اما طبیعی است که بعد از جدایی فرگوسن یونایتد نتواند به راحتی جانشینی برای او پیدا کند.

منچستریونایتد در حال حاضر در جدول رده‌بندی لیگ برتر انگلیس در رده هشتم است و ۱۲ امتیاز با منچسترسیتی صدرنشین فاصله دارد.