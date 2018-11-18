به گزارش خبرنگار مهر، اعتراض کارگران شهرداری بروجرد به دلیل پرداخت نشدن حقوق معوقه داستانی تکرای است که خانواده های این قشر زحمت کش انتظار دارند با درایت مسئولان هر چه زودتر فکر اساسی در این رابطه صورت گیرد.



موسی نیکوکار رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد در رابطه با اعتراض کارگران شهرداری در این رابطه، در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با اعتراض کارگران شهرداری در اسرع وقت در محل حاضر شدیم و به کارگران قول هایی دادیم.



وی، افزود: کارگران هم متوجه هستند که درگیر یک سری مسائل هستیم و درک می کنند، لذا از همه کارگران درخواست کردیم با شورای اسلامی و شهرداری همکاری لازم را داشته باشند.



رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد با بیان اینکه کارگران شهرداری بروجرد مشکلات عدیده ای دارند، ادامه داد: با صحبت هایی که داشتیم اعتراض کارگران خیلی سالم و در محیطی بسته قرار شد انجام شود.



نیکوکار، گفت: متاسفانه با روی کار آمدن «ابراهیم صارمی» به عنوان شهردار بروجرد اعتراض کارگران هم شروع شد که البته صحبت کردیم با روی کار آمدن شهردار جدید وضعیت موجود تبدیل به احسن شده و مصوباتی هم داشتیم که همه آنها به نفع کارگران شهرداری است.



وی، افزود: قرار بر این شد شهرداری در حال حاضر هیچ گونه پرداختی به جایی نداشته باشد، پروژه های عمرانی که به کندی در حال ساخت هستند، با گذشت زمان بیشتری تکمیل شوند، به طوری که کارگران هم متقاعد شدند و البته پرداخت حقوق معوقه آنها در اولویت کار شهرداری خواهد بود.



رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد، تصریح کرد: قرار شد بیستم آذر ماه سال جاری طی جلسه ای شورای اسلامی شهر بروجرد به کارگران شهرداری گزارشی ارائه دهند که این مدت چه کارهایی توانسته ایم برای رفع مشکلاتشان انجام دهیم.



وی همچنین در پاسخ به این سوال که عملکرد شورای پنجم بروجرد در ایجاد در آمد پایدار قابل دفاع نبوده است، ادامه داد: در تهران و شهرهای دیگر هم درآمد پایدار نداریم چرا که درآمد پایدار داشتن به سرمایه گذار و بخش خصوصی نیاز دارد.



رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد، تصریح کرد: به طور مثال برای ایجاد فروشگاه بزرگ شهروند در بروجرد هم به سرمایه گذار نیاز است و کسانی که در انتخابات شوراهای پنجم وعده ایجاد درآمد پایدار به مردم داده اند امروز بیایند و پاسخگو باشند.