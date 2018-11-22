عاشوزاده با پیروزی آغاز کرد/ هادی پور حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابتها امروز پنجشنبه اول آذر ماه با حضور ۱۲۷ تکواندوکار از ۳۹ کشور به میزبانی امارات در سالن ورزشی «شیخ زاید» شهر فجیره آغاز شد. آرمین هادی‌پور در وزن ۵۸- کیلوگرم اولین نماینده ایران بود که در نخستین گام ۱۹ بر ۷ برابر «جون جانگ» از کره جنوبی باخت و از دور مسابقات کنار رفت.

در ادامه این مسابقات و در همین وزن فرزان عاشورزاده دیگر تکواندوکار کشورمان ۸ بر ۵ «صفوان خلیل» از استرالیا را شکست داد و راهی دور دوم شد. وی دور بعد با «ویتو دلاآکویلا» از ایتالیا پیکار می کند.



ابوالفضل یعقوبی نماینده وزن ۶۸- کیلوگرم در اولین دیدار باید به مصاف «یوجین هوانگ» چین تایپه ای‌ برود و سپس با برنده دیدار «جوئل گونزالس» اسپانیاییو «بردلی سیندن» از آلمان پیکار می کند. سجاد مردانی در وزن ۸۰+ کیلوگرم در نخستین مبارزه خود «ودران گولس» از کرواسی را پیش رو دارد و در ادامه برابر برنده «بریان سالازار» از مکزیک و «ایوان تراجکویک» از اسلوونی قرار خواهد گرفت.

این دوره از مسابقات به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.