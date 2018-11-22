به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی در مراسمی که به مناسبت هفته بسیج در مسجد توحید قزوین برگزار شد، با عرض تبریک ایام میلاد حضرت رسول(ع) و آغاز هفته بسیج با طرح این سوال که برای شناخت بسیج نیازمند اطلاع از سابقه بسیجی بودن هستیم، اظهار کرد: نباید تاریخ شروع بسیجی بودن را فقط منوط به پس از انقلاب و تاریخ تقویم بدانیم، امثال آیت الله مدرس، آیت الله کاشانی، شیخ فضل الله نوری، شهید اول، شهید ثانی و شهدای اسلام نیز جزو بسیجیان تاریخ هستند.
وی با بیان اینکه ائمه اطهار(ع) ما جزو بسیجیان شاخص و الگوی بسیج هستند، افزود: امامان ما با تحمل رنج و سختی در دوران حکومت خود و ترویج و تبلیغ اسلام نمونه والای یک بسیجی هستند، ائمه ما در زندانها شکنجه دیدند اما یک لحظه از ارتباط با شیعیان از طریق نمایندگان خود در بین مسلمانان غافل نشدند این یک منش بسیجی است.
امام جمعه قزوین با اشاره به اینکه کربلا نماد حضور بسیجیان واقعی بود، تاکید کرد: در صحنه کربلا از بچه شش ماهه تا پیرمرد ۹۰ ساله و سیاه و سفید بسیجی وار در میدان بودند و از سیدالشهدا و کلام حق دفاع کردند، در ارتشهای کلاسیک دنیا سن ورود و خروج افراد مشخص است، اما ارتش سیدالشهدا اینطور نبود و زن و مرد با سنین مختلف حضور دارند و امروز الگوی یک بسیجی همین ارتش کربلاست.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین اذعان کرد: رسول گرامی اسلام(ص) بزرگترین بسیجی عالم است و امیرمومنان(ع) یک بسیجی شاخص است، در جنگ خندق که نام دیگر آن احزاب بود و همه جریانها علیه پیامبر(ص) و یارانش جمع شده بودند و وضعیت اقتصادی مناسب نبود، به گونه ای که یک خرما بین دونفر تقسیم میشد و همه آنها اسلحه و اسب برای جنگ نداشتند در این شرایط زمانی که خندق حفر میکردند پیامبر فرمودند من در روشنایی جرقه این سنگها شکستن کاخ کسری و کاخ قیصر را میبینم، این نگاه یک بسیجی به آینده اسلام است.
وی بیان کرد: در زمان پیامبر گرامی اسلام(ص) دو حکومت کاخ کسری و کاخ قیصر شبیه دو حکومت شوروی و امریکا در ابتدای پیروزی انقلاب بود، در همان ایام هم امام راحل(ره) با رفتار بسیجی خود جلوی قدرتهای جهان ایستاد، پیش از انقلاب هم عده ای میگفتند مگر میتوان با پخش چند اعلامیه مقابل شاه و ساواک ایستاد؟ اما دیدند که چطور با همین بسیجیگریها انقلاب پیروز شد.
آیتالله عابدینی اضافه کرد: زیارت عاشورا در واقع شجره نامه بسیج است، ما انقلاب کردیم که بگوییم انقلاب ما حسینی است و ما با این روحیه انقلاب کردیم و تا روز قیامت سیره ظلم ستیزی را ادامه خواهیم داد همانگونه که مظلومان عالم امروز در یمن، افغانستان، عراق و سوریه در ادامه همین سیره حسینی مقابل حاکمان ظالم خود ایستاده اند همه این مسلمانان بسیجی هستند.
امام جمعه قزوین با اشاره به برگزاری باشکوه کنگره شهدا بیان کرد: در پنج اجلاسیه شاهد بودیم که بسیجیان در اقشار مختلف عزتمندانه حاضر شدند و با اخلاص و معنویت و هنر برای گرامیداشت شهدا دور هم جمع شدند تا بگویند ما برای ادامه راه شهدا هستیم، همانگونه که امروز مردم یمن، سوریه، غزه و عراق با حمایت از ملت ایران و رهبری میگویند ما حامی شما هستیم.
وی با بیان اینکه وظیفه همه ما بندگی خداست، اضافه کرد: در خطبه ۵۶ نهج البلاغه امیرمومنان(ع) تاکید میکنند زمانی که خدای متعال مشاهده کرد ما صداقت، یکرنگی و ایمان داریم خواری، ذلت و شکست را بر دشمنان ما نازل کرد و پیروزی را بر ما نازل کرد، امروز هم ما باید بدانیم که اگر نسبت به هم مهربان، دلسوز و همدل باشیم خداوند ما را به پیروزی میرساند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین ابراز کرد: در دوره ای چهاردیواری انقلاب ما مدرسه فضیه بود که برای آغاز قیام علیه شاه کلید خورد، اما امروز چهاردیواری انقلاب غزه، یمن و سوریه است و هر روز که برد موشکها بیشتر میشود یک سیلی آبداری به صورت دشمن میزنیم و این موارد همه دستاوردهای انقلاب است.
آیتالله عابدینی تصریح کرد: امروز که صهیونیستها از غزه و لبنان درحال سیلی خوردن هستند و همه این پیروزیها به واسطه تفکر بسیجی است که امام راحل(ره) زمانی فرمودند ما انقلاب خود را به جهان صادر میکنیم، امام میفرمودند هرجا مبارزه است ماهم هستیم و امریکا را زیر پا له میکنیم و همه این نگاهها به واسطه روحیه بسیجی است.
وی عنوان کرد: بسیجی یعنی کسی که اقامهکننده نماز اول وقت در مسجد باشد، فردی که خادم پدر و مادر خود و پیاده کننده مبانی قرآن و نهج البلاغه در زندگی باشد، نمره بسیجی براساس این ویژگیها شناخته میشود.
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