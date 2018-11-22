مهمترین سرفصل کار وزارت نیرو در سیستان و بلوچستان بحث آب است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان پیش از ظهر امروز در مراسم آغاز عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی زاهدان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نیروگاهی که امروز عملیات اجرایی آن آغاز شد در آینده نقش به سزایی در تامین برق مطمئن و پایدار منطقه جنوب شرق خواهد داشت.

وی با اشاره به راه اندازی نیروگاه گازی ۴۲ مگاواتی زاهدان در این سفر افزود: افتتاح و راه اندازی این نیروگاه ها زمینه را برای توسعه صنعت در استان سیستان و بلوچستان ایجاد می کند.

وزیر نیرو ادامه داد: برای عملیات اجرایی بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی زاهدان اعتباری بالغ بر یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که ان شاء الله در دولت دوازدهم به بهره برداری می رسد.

اردکانیان با اشاره به اینکه برای راه اندازی نیروگاه گازی ۴۲ مگاواتی زاهدان نیز حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است، تصریح کرد: امیدواریم سایر طرح های توسعه ای صنعت برق و انرژی استان سیستان و بلوچستان هم به سرعت به مرحله بهره برداری برسند.

وی با اشاره به موضوع خشکسالی و کم آبی در سیستان و بلوچستان افزود: مهمترین سرفصل کار ما در این استان بحث آب است که برای این مسئله نیز با همکاری تمامی دستگاه ها و همچنین مسئولان کشوری و استانی و نمایندگان محترم مجلس گام های خوبی برداشته شده تا رضایت مردم را جلب کنیم.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه موضوع انرژی هم از اهمیت لازم برخوردار است، ادامه داد: در بحث تامین انرژی نیز استفاده انرژی های تجدید پذیر و پاک یکی از فرصت های پیشرو در استان سیستان و بلوچستان است که اقدامات لازم در این خصوص در در حال انجام است.