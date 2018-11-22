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۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۸

اعلام جایزه تورقوزآباد در نهمین جشنواره عمار

اعلام جایزه تورقوزآباد در نهمین جشنواره عمار

در بخش فراخوان‌های مردمی جشنواره مردمی فیلم عمار، اهالی روستای تورقوزآباد فراخوان جایزه تورقوزآباد را برای بهترین اثر این جشنواره در بخش «مرگ بر امریکا» اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش فراخوان‌های مردمی جشنواره مردمی فیلم عمار، اهالی روستای تورقوزآباد فراخوان جایزه تورقوزآباد را برای بهترین اثر این جشنواره در بخش «مرگ بر آمریکا» اعلام کردند.

دبیرخانه نهمین جشنواره عمار در کنار بخش رقابتی خود، در بخش جدید «فراخوان‌های مردمی» از تمام موسسات، تشکل‌های مردمی و افراد حقیقی دعوت کرده است موضوعات و دغدغه‌های مدنظرشان را در حوزه تولید، در قالب فراخوان‌ از سینماگران بخواهند و به فیلمسازانی که بهترین اثر را در این موضوعات تولید کرده‌اند هدیه‌ای مادی یا معنوی اختصاص دهند.

دبیرخانه جشنواره عمار تا تاریخ ۲۰ آذر ۹۷ از فراخوان‌های جدید استقبال می‌کند. فراخوان‌هایی که با رویکرد محتوایی جشنواره مطابقت دارند، در فراخوان نهایی اعلام خواهند شد.

همچنین در بخش رقابتی جشنواره، علاقه‌مندان تا ۵ آذر ماه فرصت دارند آثار خود در سایت AmmarFilm.ir ثبت و تا ۱۰ آذر ماه تحویل دبیرخانه این جشنواره دهند. نهمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» دی ماه ۹۷ در سینما فلسطین تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 4465643
آزاده فضلی

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