قطعی های مکرر آب شهر زاهدان در حضور وزیر نیرو هم ادامه دارد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در حالی که رضا اردکانیان، وزیر نیرو جهت افتتاح، کلنگ زنی و بازدید از چندین طرح آب و برق در شهر زاهدان به سر می برد، تعدادی از شهروندان زاهدانی در تماس با خبرگزاری مهر گلایه خود را در خصوص قطعی های مکرر آب لوله کشی در برخی از مناطق شهر زاهدان اعلام کردند.

مسئولان شرکت آب و فاضلاب پاسخگو نیستند

حامد شهرکی یکی از شهروندان زاهدانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قطعی آب لوله کشی ما در خیابان مصطفی خمینی ۶۳ زاهدان در تمام سال ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه ما در برخی از روزهای تابستان در شبانه روز فقط ۲ ساعت آب در لوله ها داریم، افزود: این قطعی آب در حالی این روزها همچنان ادامه دارد که دمای هوا این روزها کاهش پیدا کرده و قطعا به تبع آن مصرف آب هم کاهش پیدا کرده است.

این شهروند زاهدانی ادامه داد: با وجود تماس ها و مراجعات بسیار زیادی که به اداره آب و فاضلاب شهری زاهدان داشته ایم متاسفانه تاکنون هیچ کسی پاسخگوی ما نبوده است.

وی تصریح کرد: ای کاش لااقل شخصی از مسئولان آب و فاضلاب شهری استان سیستان و بلوچستان پاسخگو باشد و فکری برای این مشکل اندیشیده شود.

ظاهرا مسئولان آب و فاضلاب فقط به فکر مناطق برخوردار شهر هستند چون آب لوله کشی در برخی مناطق بالای شهر در طول سال حتی یک ساعت هم قطع نمی شود عبدالغفور شهنوازی یکی دیگر از شهروندان زاهدانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ظاهرا مسئولان آب و فاضلاب فقط به فکر مناطق برخوردار شهر زاهدان هستند چون آب لوله کشی در برخی مناطق بالای شهر زاهدان مثل خیابان «دانشگاه» در طول سال حتی یک ساعت هم قطع نمی شود.

وی افزود: این تبعیض در بین مناطق شهر زاهدان به هیچ عنوان قابل قبول نیست و اگر آب نیست ای کاش در همه شهر و به نوبت قطع شود نه اینکه فقط آب برخی محلات کم برخوردار زاهدان قطع شود.

وی ادامه داد: ما در شهر زاهدان برای نفت، گاز، بنزین، آب آشامیدنی در صف می ایستیم و حالا مدت هاست که قطعی آب لوله کشی هم بر مشکلات ما افزوده شده است.

این شهروند زاهدانی گفت: ما بارها برای حل این مشکل با اداره آب و فاضلاب زاهدان تماس گرفته ایم اما هیچ گاه پاسخ قانع کننده ای دریافت نکرده ایم و فقط گاهی مامورین اداره آب و فاضلاب به محله ما مراجعه می کنند و تنها پاسخی که می دهند این است که «در لوله ها آب نیست».

ای کاش مسئولان برای لحظه ای خودشان را به جای مردم بگذارند

فاطمه سیرتی یکی دیگر از شهروندان زاهدانی هم در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در روزهای پنج شنبه و جمعه هر هفته بلا استثناء آب لوله کشی در محله ما در خیابان مصطفی خمینی قطع است.

وی افزود: با توجه به اینکه روزهای آخر هفته روزهای نظافت و کار منزل است اما چون آب لوله کشی در این روزها همیشه قطع است ما همیشه با مشکل مواجه می شویم.

وی ادامه داد: سوال من از آقای اردکانیان وزیر نیرو این است که آیا واقعا خودشان می توانند لحظه ای را بدون آب تحمل کنند.

این شهروند زاهدانی گفت: ای کاش مسئولان برای لحظه ای خودشان را به جای مردم بگذارند تا بهتر بتوانند ما را درک کنند.

وی تصریح کرد: ما هم می دانیم که مشکل آب در استان وجود دارد اما ای کاش لااقل در این خصوص بین محله ها در شهر زاهدان تبعیض وجود نداشته باشد و همه به یک میزان از نعمت آب لوله کشی برخوردار باشند.

البته تعداد تماس های شهروندان زاهدانی در خصوص این گلایه بسیار زیاد بود که این موارد تنها نمونه ای از آن ها بود از همین رو امیدواریم با توجه به اینکه وزیر نیرو امروز مهمترین سرفصل کار وزارت نیرو در سیستان و بلوچستان را موضوع آب بیان کرد، چاره ای در خصوص این گلایه شهروندان زاهدانی اندیشیده شود و یا لااقل مسئولان در این خصوص پاسخگوی شهروندان باشند.

گفتنی است، رضا اردکانیان پیش از ظهر امروز در مراسم آغاز عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی زاهدان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مهمترین سرفصل کار ما در این استان بحث آب است که برای این مسئله نیز با همکاری تمامی دستگاه ها و همچنین مسئولان کشوری و استانی و نمایندگان محترم مجلس گام های خوبی برداشته شده تا رضایت مردم را جلب کنیم.