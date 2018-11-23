تغییر ساعت اجرای نمایش «نشانه ها»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای نمایش، «نشانه ها» به کارگردانی مانلی شجاعی فرد با تغییر ساعت اجرا از فردا شنبه ٣ آذر ساعت ۲۰:۳۰ در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه خواهد رفت.

مهدی کوشکی، رویا بختیاری، توماج دانش بهزادی، محمد حسین صفری، مهدی بوسلیک، عیسی حسینی، شراره رنجبر و ... با حضور فرهاد قائمیان بازیگران این نمایش هستند.

سایر بازیگران نمایش عبارتند از علیرضا اسلام پناه، نیلوفر شایگان فر، بهزاد خلیلی، فرهنگ زرگر باشی، سروین سیف، فرشته هاشمی، دانیال آب نیکی.

دیگر عوامل این پروژه عبارتند از نویسنده و کارگردان: مانلی شجاعی فرد، تهیه کننده: فیروزه فیاض بخش، مدیر پروژه و مشاور کارگردان: مازیار فکری ارشاد، طراح گریم: نوید فرح مرزی، موسیقی: کیارش اعتماد سیفی، طراح لباس: سهیلا شجاعی، طراح صحنه، نور و مپینگ: رضا حیدری، گروه مپینگ: علیرضا نشوی و امیر نشوی، مدیر صحنه: میلاد حسینی، طراح پوستر: سحر نراقی و مهران عبد ویس، مدیریت فضای مجازی: میثم محمدی، گروه کارگردانی: حمیدرضا ژاله و دانیال آب نیکی، جلوه های ویژه صوتی: سلمان قلمداران، دستیار تهیه: نگین افتخار، عکاس: احسان نقابت و محمودرضا فتاحی، طراحی و ساخت تیزر: مازیار فکری ارشاد، تصویربرداری: مصطفی جعفری و تدوین: سجاد عسگرپور.