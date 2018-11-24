جسد مدفون شده راز قتل را لو داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حیدر عباس زاده در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اعلام یک فقره فقدان شخصی مذکر به هویت «ح - ن» ۴۰ ساله در هفته گذشته در شهرستان دزفول، با بررسی های به عمل آمده توسط کارآگاهان پلیس آگاهی از محل زندگی فرد مفقودی که یک ساختمان نیمه کاره بود دلایلی دال بر احتمال وقوع جنایت به دست آمد.

وی افزود: در بازرسی دقیق از زیرزمین ساختمان مذکور نشانه‌هایی از خاک ریزی جدید مشخص شد؛ در نهایت در تاریخ ۳۰ آبان ماه جسد نامبرده که در زیر خاک مدفون شده بود کشف و علت مرگ خفگی تشخیص داده شد.

سردار عباس زاده بیان داشت: با تحقیقات گسترده پلیسی سرنخ‌هایی از اختلافات قبلی مقتول با شخصی به هویت"م - ح" ۳۳ ساله به دست آمد که با اخذ مجوز قضایی نامبرده پس از ۲۴ ساعت تعقیب و مراقبت دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان خوزستان در پایان اذعان کرد: متهم در بازجویی های به عمل آمده به بزه انتسابی معترف و انگیزه خود را اختلافات قبلی عنوان کرد