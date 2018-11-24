دماوند با داشتن ۵ شهر فاقد کتابخانه ملی و عمومی دائمی و مجهز است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صفری صبح شنبه در نشست بررسی وضعیت کتابخانه های دماوند که با حضور اشرف بروجردی، ریس سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور در دماوند برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: دماوند ۵ شهر دارد ولی متاسفانه در این شهرستان یک کتابخانه ملی و عمومی نداریم و کتابخانه ها یا به صورت موقت هستند و یا مجهز نیستند.

صفری افزود: در سال های اخیر خیری اقدام به احداث کتابخانه ای در دماوند کرد و مکانی با ۳ هزار متر زیربنا به این موضوع اختصاص داده شده است ولی متاسفانه در اجرای کارهای زیربنایی اتفاقاتی افتاد و خیر دچار مشکل مالی شد و نشد که این مکان به سرانجام برسد و طی تفاهماتی که انجام دادیم این مکان را تحویل شهرداری دماوند دادیم و امیدواریم بتوانیم این کتابخانه را تجهیز کنیم و اگر این کار صورت بگیرد با توجه به متراژ و زیربنای خوبی که این کتابخانه دارد به یکی از بهترین کتابخانه های استان تبدیل خواهد شد و در این راستا از مسئولین طلب مدد داریم.

وی در خصوص وضعیت کتابخانه در شهرهای دیگر دماوند نیز گفت: در روهن که شامل بخش آبعلی و خود رودهن نیز است کتابخانه ای داریم که در واقع در اختیار شهرداری است و کار احیای ان را انجام داده و از تعداد کتب خوبی نیز برخوردار است اما بحثی که وجود دارد این است که بخش رودهن با توجه به جمعیت زیاد و ترکیب جمعیت جوان و ظرفیت های دانشجویی دنبال این هستیم که بتوانیم محلی را برای کتابخانه عمومی پیدا کنیم و در دستور کار قرار دارد.

فرماندار دماوند بیان داشت: در ابسرد نیز کتابخانه ای داریم که توسط شهرداری و اداره کتابخانه اداره می شود و در شهر دماوند نیز کتابخانه ای که داریم در محل اداره ارشاد است و انشااله اگر این کتلابخانه کامل شود می توانیم نقل مکان کنیم و در گیلان نیز کتابخانه با کمک شهرداری راه اندازی شده است.

صفری اظهار داشت: دماوند از لحاظ اموزشی و حضور مکان های اموزشی و دانشگاهی در شرق استان تهران دارای بیشترین مرکز دانشگاهی است اما مقداری از لحاظ برخورداری از کتابخانه و مطالعات عمومی ضعیف است و کتابخانه ای هم در مسجد جامه دماوند است که از قدیم الایام وجود داشته و الان هم بازسازی و تجهیزات مورد استفاده است ولی کفاف این جمعیت را نمی دهد لذا انتظار ما این است که دماوند با توجه به موقعیتی که دارد باید در احیای کتابخانه و ترغیب و تشویق جامعه در مطالعه که از ضرئریات جامعه است گام برداریم و از لحاظ میزان مطالعه و باید بگوییم در حال حاضر دماونداز لحاظ استاندارد فضای اموزشی با استاندارد لازم فاصله زیادی دارد.