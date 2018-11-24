طرح تحقیقاتی گیاهان دارویی در گنبدکاووس اجرا شد 

محسن باغستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح تحقیقاتی گیاهان دارویی با همکاری جهاد دانشگاهی در ایستگاه تولید بذر چپرقویمه گنبدکاووس اجرا شد.

وی افزود: در ایستگاه تولید بذر چپرقویمه شهرستان گنبدکاووس به صورت آزمایشی در دو کرت، گیاهان دارویی خاکشیر، سیاه دانه و افسنطین کشت شد.

باغستانی ادامه داد: این گیاهان دارویی به دو صورت، کرت با آبیاری و کرت بدون آبیاری، کاشت آزمایشی می شود.

وی بیان کرد: در صورت نتیجه موفقیت آمیز طرح، گیاهان فوق به کشاورزان و مرتع داران بخش های شمالی استان معرفی خواهند شد.

باغستانی گفت: این طرح طی بازدید میرعرب «معاون برنامه ریزی و بین المللی طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی» از ایستگاه تحقیقاتی تایید و اجرا شد.

مسئول گیاهان دارویی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان خاطرنشان کرد: استان گلستان ظرفیت خوبی در زمینه پرورش گیاهان دارویی دارد و باید از این داشته ها به خوبی در راستای حفظ این منابع و رونق اقتصادی جوامع محلی منطقه استفاده شود.