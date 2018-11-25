منتخبان بخش مسابقه بین­ الملل جشنواره تئاتر کودک معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت داوران بخش مسابقه بین الملل جشنواره تئاتر کودک و نوجوان متشکل از مهرداد رایانی مخصوص، هوبرت فرن باخر و پانته آ بهرام پس از ارزیابی آثار حاضر در این بخش آراء خود را اعلام کردند.
در بخش موسیقی تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش به «عماد عربزاده» و «حسن جامعی» برای موسیقی نمایش «جنگ بازی» از ایران رسید و در طراحی صحنه تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش «محمد عاقبتی» و «رضا بهجت» برای طراحی صحنه نمایش «ماهی سیاه کوچولو» از ایران رسید.
در طراحی لباس تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش «سولماز ایمانی» و «مریم بازل» برای طراحی لباس نمایش «قیزیل باشماق» از ایران رسید و در بازیگری مرد تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش «محمدهادی عطایی» برای بازی در نمایش «ماهی سیاه کوچولو» از ایران اهدا شد.
در بخش بازیگری زن تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به «زینب فخار» برای بازی در نمایش «جنگ بازی» از ایران و در نمایشنامه نویسی تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به «حسن حاجتپور» برای نگارش نمایشنامه «جنگ بازی» از ایران و در بخش کارگردانی تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به «محمد عاقبتی» برای کارگردانی نمایش «ماهی سیاه کوچولو» از ایران رسید.
همچنین در بخش حمایت ویژه هیئت داوران پیشنهاد داد گروه تئاتر «بچه های رنگین کمان» از شهر قم برای تولید اثر جدید خود از سوی اداره کل هنرهای نمایشی مورد حمایت قرار گیرد و نمایش «جنگ بازی» از جزیره خارک برای اجرای عمومی در تهران حمایت شود.
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