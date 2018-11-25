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۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۲۳

با برگزاری آیین اختتامیه؛

منتخبان بخش مسابقه بین­ الملل جشنواره تئاتر کودک معرفی شدند

منتخبان بخش مسابقه بین­ الملل جشنواره تئاتر کودک معرفی شدند

همدان - هیئت داوران بخش مسابقه بین­ الملل جشنواره تئاتر کودک و نوجوان برترین ها را معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت داوران بخش مسابقه بین­ الملل جشنواره تئاتر کودک و نوجوان متشکل از مهرداد رایانی مخصوص، هوبرت فرن باخر و پانته­ آ بهرام پس از ارزیابی آثار حاضر در این بخش آراء خود را اعلام کردند.

در بخش موسیقی تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش به «عماد عربزاده» و «حسن جامعی» برای موسیقی نمایش «جنگ بازی» از ایران رسید و در طراحی صحنه تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش «محمد عاقبتی» و «رضا بهجت» برای طراحی صحنه نمایش «ماهی سیاه کوچولو» از ایران رسید.

در طراحی لباس تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش «سولماز ایمانی» و «مریم بازل» برای طراحی لباس نمایش «قیزیل باشماق» از ایران رسید و در بازیگری مرد تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش «محمدهادی عطایی» برای بازی در نمایش «ماهی سیاه کوچولو» از ایران اهدا شد.

در بخش بازیگری زن تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به «زینب فخار» برای بازی در نمایش «جنگ بازی» از ایران و در نمایشنامه­ نویسی تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به «حسن حاجت­پور» برای نگارش نمایشنامه «جنگ بازی» از ایران و در بخش کارگردانی تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به «محمد عاقبتی» برای کارگردانی نمایش «ماهی سیاه کوچولو» از ایران رسید.

همچنین در بخش حمایت ویژه هیئت داوران پیشنهاد داد گروه تئاتر «بچه ­های رنگین کمان» از شهر قم برای تولید اثر جدید خود از سوی اداره کل هنرهای نمایشی مورد حمایت قرار گیرد و نمایش «جنگ بازی» از جزیره خارک برای اجرای عمومی در تهران حمایت شود.

کد مطلب 4467540

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