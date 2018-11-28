جنگ اقتصادی از چالشهای بزرگ برای جهان اسلام است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد فاطمی زاده: سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی از شنبه به مدت سه روز در تهران برگزار شد. در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی امسال که با شعار «قدس؛ محور وحدت امت» آغاز شد، بیش از ۳۰۰ اندیشمند، سیاستمدار و هنرمند برجسته از ۱۰۰ کشور جهان حضور داشتند.

یکی از ویژه برنامه‌های این کنفرانس تبیین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در ۴۰ سال گذشته بود. امسال سه کمیسیون در خصوص فلسطین تحت عناوین، «فلسطین و معامله قرن»، «فلسطین و قدس شریف» و «فلسطین و حق بازگشت»، برگزار شد.

شیخ «خالد الملا» رئیس جمعیت علمای عراق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز یکی از چالش های امت اسلامی، جنگ اقتصادی است و شاهد محاصره و تحریم اقتصادی علیه ایران توسط کشورهای مستکبر جهان و برخی کشورهای ضعیف تابع رژیم صهیونیستی هستیم.

وی افزود: دیدارها و مجالسی مانند کنفرانس وحدت موجب تقویت قدرت اقتصاد در کشورهای اسلامی می شود. در شرایط کنونی این کنفرانس ها فقط به بیان سخنان خداوند و رسول الله و یا تقریب مذاهب در بعد کلام نمی پردازد بلکه در تمام سطوح اعم از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در این کنفرانس ها بررسی می گردد.

وی در رابطه با علت عادی سازی روابط برخی رژیم های عربی منطقه با صهیونیست ها و به حاشیه رفتن مسأله فلسطین نیز تاکید کرد: مسأله فلسطین مسأله مرکزی امت اسلامی است و زمانی که از وحدت اسلامی سخن می گوییم، فلسطین در رأس آن قرار دارد.

رئیس جمعیت علمای عراق در ادامه یادآور شد: هنگامی که از اقتصاد اسلامی قوی در منطقه حرف می زنیم، در واقع از فلسطین سخن می گوییم. حتی گفتگو از تقریب میان مذاهب اسلامی نیز در واقع سخن گفتن از فلسطین است.

شیخ «خالد الملا» در همین چارچوب افزود: فلسطین مسأله محوری و مرکزی نزد مسلمانان است و امروز ایران و سوریه و عراق و تمام کشورها هزینه ایستادگی خود در کنار مردم فلسطین را می دهند. آنها بهای همراهی خود با مقاومت در فلسطین و لبنان را می دهند و به همین دلیل نیز محور اقتصادی در این کنفرانس یا دیگر مجالس باید حاضر و مورد توجه باشد. زیرا رسول الله نیز به این امر توجه داشتند؛ زمانی که فرمودند با مال و پول خدیجه، اسلام پیروز شد.

وی تصریح کرد: بر همین اساس استکبار جهانی نمی خواهد مسلمانان از قدرت برخوردار باشد؛ این قدرت نیز محدود به سلاح نیست بلکه شامل قدرت در عرصه های علمی، تکنولوژی، فرهنگ و اقتصاد هم می شود.

رئیس جمعیت علمای عراق در پایان تأکید کرد: آنها ما را امتی ذلیل و ضعیف می خواهند تا از آنها تبعیت کنیم اما اینگونه نخواهد بود. زیرا اراده ای اسلامی و متحد و ثروت های خدادادی در ایران و عراق وجود دارد که در خیلی از کشورهای غربی موجود نیست. اگر از این ثروت ها به صورت صحیح استفاده شود، ان شاءالله پیروز خواهیم شد.