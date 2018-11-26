تفکر بسیجی بن بست های توسعه را می شکند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی، صبح دوشنبه در تجمع بزرگ بسیجیان که در مصلی گرگان برگزار شد اظهار کرد: امروز تفکر بسیج از مرزهای ایران خارج و در دیگر کشورهای اسلامی نفوذ کرده است.

وی با بیان اینکه بسیج نیروی نظامی نیست، افزود: بسیج یک فرهنگ، فکر، اندیشه، آرمان و اراده است. هیچ گاه بسیج از سپاه و سپاه از بسیج جدا نیست.

فرمانده سپاه نینوا استان گلستان گفت: بسیج مستضعفین به زیبایی، همه فکر های زیبا را برای ادای دین و رسالت نهادینه کرد.

وی با اشاره به اینکه بسیج یک ظرفیت راهبردی برای ایران و حتی جهان است، یادآور شد: امروز به راحتی اثر گذاری روحیه بسیجی در کشور های اسلامی، جبهه های حق، لشکریان سوریه و لبنان مشاهده می شود.

بسیج بن بست شکن است

معروفی اظهار کرد: تفکر، فرهنگ و منطق بسیج بر گرفته از منطق قرآن کریم و منطق رسول الله است، نخستین اقدام پیامبر برای خدمت رسانی تشکیل بسیج مستضعفین بود که با تشکیل آن ماموریت های بسیار زیادی انجام داد.

وی افزود: بسیج بن بست شکن است چرا که منطق پیامبر، عاشورا، امیر المومنین و قرآن بن بست ندارد و کسی که از آن ها پیروی می کند در همه زمینه ها پیروز خواهد بود.

فرمانده سپاه نینوا استان گلستان گفت: ملت ایران در دوران هشت سال جنگ تحمیلی توانستند بدون هیچ حمایتی در مقابل دنیای کفر ایستادگی کنند و پیروز شوند و این منطق بسیج است.

امروز بسیجیان عباس و عمار انقلاب باشند

معروفی اظهار کرد: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای ادامه راه خود نیازمند به تفکر عاشورایی است.

وی با بیان اینکه امروز بسیجیان عباس و عمار انقلاب باشند، یادآور شد: امروز بسیجیان انقلابی باید در حوزه عملیات روانی کار خود را به زیبایی انجام دهند.

بسیج متعلق به حزب گروه نیست

فرمانده سپاه نینوا استان گلستان با بیان اینکه بعد از جنگ تحمیلی بسیج از بین نرفت، گفت: امام خمینی همچون پیامبر با هوشمندی بسیج را تاسیس کرد که بعد از مدتی دستور تشکیل بسیج دانشجویی و طلاب صادر شد که این دو بالی برای جهت دهی انقلاب پایه گذاری شد.

وی یادآور شد: بسیج متعلق به حزب و گروه نیست بلکه متعلق به مردم و انقلاب است و توانستخ در حوزه سازندگی به خوبی ورود پیدا کند.

معروفی اظهار کرد: در حوزه هسته ای، نانو و دیگر عرصه های علمی تفکر بسیجی توانسته به خوبی بدرخشد و کارهای بزرگی انجام دهد.

وی اردوهای جهادی هجرت، اردوهای راهیان نور و شجره طیبه صالحین را ماموریت عمیق فرهنگی سپاه و بسیج دانست و افزود: تفکر بسیج با این نگرش توانسته از مرزها خارج شود و کارهای بزرگی انجام دهد.

فرمانده سپاه نینوا استان گلستان گفت: هر جایی که منافع ملت ایران در خطر باشد همه در یک جبهه قرار خواهیم گرفت و در مقابل دشمن ایستادگی خواهیم کرد.

وی انقلابی فکر کردن و انقلابی عمل کردن را یکی از ویژگی های مهم بسیج دانست و یادآور شد: برای اینکه همیشه پیروز و سربلند باشیم باید حق را گفت و در میدان عمل جهادی فکر کنیم.

خدمت به مردم مهمترین مبارزه با آمریکا و دشمنان انقلاب است

معروفی اظهار کرد: امروز با توجه به فشار های دشمن باید تلاش های شبانه روزی انجام دهیم و برای رفع مشکلات مردم جهادی عمل کنیم و گوش شنوای مردم باشیم.

وی با بیان اینکه تفکر بسیجی نباید به کار خود قانع باشد، افزود: رسالت محوری از دیگر ویژگی های بسیج است که این موضوع مکان و زمان نمی شناسد.

فرمانده سپاه نینوا استان گلستان گفت: امروز در صحنه جنگ اقتصادی و معیشت باید رسالت محور باشیم و جهادی عمل کنیم چرا که خدمت به مردم مهمترین مبارزه با آمریکا و دشمنان انقلاب است.

وی با اشاره به اینکه امروز دشمن به دنبال تصرف ذهن مردم است، خاطرنشان کرد: دشمن تلاش دارد با عملیات روانی ایمان و رفتار مردم را تغییر دهد که می طلبد با هوشمندی وارد میدان شویم.