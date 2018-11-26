جمهوری اسلامی پرونده درخشانی در حوزه های علمی و آموزشی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه کشور با حضور در بخش اول نشست عمومی ۴۰ سالگی انقلاب که عصر روز دوشنبه پنجم آذرماه همزمان با سومین روز از این اجلاسیه در محل هتل آزادی تهران برگزار شد، گفت: در طول ۴۰ سال گذشته ایران پرونده درخشانی در حوزه های علمی و آموزشی داشته است.

وی افزود: با نگاهی به تعقلات علمی ایران در دهه های اخیر در پرتو انقلاب درخواهیم یافت که انقلاب اسلامی به رغم آنکه در طول ۴ دهه گذشته در برابر سنگین ترین هجوم های استکبار بوده است و به رغم آنکه در برابر دشمن هیچگاه کوتاه نیامده و از استقلال و آرمان‌های الهی صیانت کرده و درکنار آوارگان و محرومان ایستاده، در این راه بهای سنگینی داده است.

آیت‌الله اعرافی خاطرنشان کرد: در طول ۴۰ سال گذشته ایران اسلامی هیچگاه از هجوم مستکبران آزاد نبوده است اما با این حال می‌توان گفت که با حفظ آرمانهای بزرگ در مسیر وحدت و دفاع از مظلومان در همه مراحل رشد و تعالی دستاوردها و گام‌های بزرگی داشته است.

مدیر حوزه های علمیه کشور تصریح کرد: ایران در کنار پایبندی به اهداف بلند خود همواره در برابر توطئه های دشمن استقامت نشان داده و در عین حال دستاوردهای بزرگ انقلاب در درون مرزهای ایران را تنها از آن خود ندانسته و اعتقاد دارد که به همه امت اسلام تعلق دارد.

اعرافی تاکید کرد: دستاوردهای ایران در همه عرصه ها بسیار زیاد و چشمگیر است و برخی از تطورات مربوط به حوزه علم در دانشگاه و حوزه علمیه است.

وی در ادامه گفت: در ایران ۲ نظام آکادمیک دانشگاهی که به علوم پایه می پردازد و یک نظام آموزش عالی که به علوم انسانی با نگاه عالی می پردازند وجود دارد.

اعرافی در ادامه با برشمردن ۲۰ شاخص، به بررسی سیاستها و آمار و ارقام در حوزه های آموزش و علم در طول ۴۰ سال گذشته پرداخت:

۱:اسناد راهنمای حرکت علمی؛ بهره مندی کشور از اسناد برای پیشرفت است. امروزه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران دهها سند در افق و چشم انداز علمی را تدوین کرده و امروز دارای نقشه جامع علمی و افقهای روشن در مسیر علمی کشور هستیم. اینکار در حوزه های علمیه نیز انجام شده و اسناد جامع و علمی آن برای حرکت دارند.

۲:ساختارها و نظم‌های ساختاری علم: از عالی ترین سطوح حوزه و دانشگاه دارای یک ساختار جامع هستند.

۳: بودجه پژوهش و دانش: یک و نیم درصد از تولید ناخالص ملی ایران در حوزه پژوهش سرمایه گذاری می شود و در ۵ سال آینده به بیش از ۳ درصد میرسیم.

۴: تعداد مراکز و دانشگاها: تا امروز براورد شده است که ۲۰۰۰ و ۱۵۰۰ حوزه علمیه در ایران وجود داشته باشد.

۵: استاد و هیت علمی : در نژام دانشگاهی ایران ۱۰۰ هزار استاد و مدرس داریم.

۶: ۴و نیم میلیون دانشجو در ایدان تحصیل می‌کنند و در نظام حوزوی ۲۰ هزار دانشجو داریم

۷: تعداد رشته ها؛ بعد انقلاب بسیار تعداد و تنوع رشته ها افزایش یافت و بیش از ۲۰۰ رشته در علوم انسانی داریم

۹: تحصیلات تکمیلی

۱۰: عدالت جنسیتی

اعرافی با تاکید بر اینکه در نظام جمهوری اسلامی در بیش از ۵۰۰ شهر دانشگاه وجود دارد، گفت: مراکز علمی ما روی همه مذاهب مختلف الهی باز است. آموزش در کشور ما فقط دولتی نیست و بیش از نیمی از آن خصوصی است و در حوزه ها هم آموزش به صورت مستقل از دولت و با نظارت رهبری و مراجع تقلید انجام می‌شود.



وی تاکید کرد: در حوزه علوم اسلامی به سمت علوم انسانی با رویکرد اسلامی رفتیم که نیاز امروز ماست. همچنین حوزه های ما به سمت تولید علم رفته اند.



اعرافی گفت: این تجربه ایران که با یک نگاه فرامذهبی و فراملی کار تولید علمی را انجام داده است می تواند الگویی برای همه کشورها باشد و امروز در مجالس علمیه ما به روی همه مذاهب باز است.

وی در پایان گفت: ما تنها کشوری هستیم که چنین حرکت کرده ایم و سایر کشورها را هم به داشتن چنین رویکردی فرا می‌خوانیم. ما امروز نیازمند به یک هم افزایی برای تولید علم در جهان اسلام هستیم.