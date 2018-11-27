گازگرفتگی در قیطریه/۸ نفر مصدوم شدند

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر از یک مورد حادثه گازگرفتگی در قیطریه خبر داد و افزود: این حادثه ساعت ۱:۵۳ بامداد سه شنبه به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد، که بلافاصله یک گروه نجات به محل حادثه اعزام شد.

وی با تشریح جزئیات محل حادثه افزود: این حادثه در زیرزمین یک سوئیت ۳۰ متری در ساختمان ۳ طبقه که ۱۱ کارگر یک رستوران در آن استراحت می کردند، رخ داد، البته ۲ نفر از این افراد بیرون بودند و ۹ نفر دیگر داخل سوئیت حضور داشتند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اضافه کرد: زمانی که این ۲ نفر به منزل مراجعت و در را باز می کنند، با وضعیت بدحال این افراد مواجه می شوند و زمانی که آتش نشانان به محل می رسند، همه این افراد از محل خارج شده بودند، که یک نفر آن ها به نسبت دیگر حال بهتری داشت، اما ۸ نفر دیگر کاملا علائم مسمومیت را داشتند و حال ۳ نفر از آن ها وخیم تر بود، که این افراد تحویل عوامل اورژانس شدند.

وی از حضور کارشناس آتش نشانی در محل خبر داد و گفت: پس از بررسی های کارشناس مشخص شد، استفاده نادرست از آبگرمکن همان منزل کوچک و خارج کردن دودکش آبگرمکن برای خشک کردن کفش ها و لباس ها توسط یکی از کارگران سبب این حادثه شده بود.