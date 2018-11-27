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۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۹

ماموریتهای نظامی ارتش آلمان ۲۲ میلیارد یورو هزینه داشته است

ماموریتهای نظامی ارتش آلمان ۲۲ میلیارد یورو هزینه داشته است

وزارت دفاع آلمان در گزارشی اعلام کرد که ماموریت های نظامی خارجی ارتش این کشور از دهه ۹۰ تا کنون حدود ۲۲ میلیارد یورو هزینه در بر داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، وزارت دفاع آلمان با انتشار گزارشی اعلام کرد: ارتش آلمان از دهه ۹۰ میلادی تاکنون۵۳ ماموریت نظامی خارجی را پوشش داده که حدود نیمی از این ماموریت ها در قالب ماموریت های ناتو بوده است. 

وزارت دفاع آلمان با ذکر اینکه ماموریت های نظامی خارجی ارتش آلمان هزینه ای بالغ بر ۲۱/۶ میلیارد یورو در بر داشته، آورده است: حضور نظامی آلمان در کوزوو ۳/۵ میلیارد یورو و ماموریت نظامی در بوسنی-هرزگوین و کرواسی ۱/۲ میلیارد یورو هزینه داشته است.

در حال حاضر ۳۵۰۰ نظامی آلمان در ۱۳ ماموریت خارجی مشغول به فعالیت هستند. 

طولانی ترین حضور نظامی آلمان در افغانستان با حدود ۱۷ سال فعالیت نظامی تحت نیروهای ناتو گزارش شده است.

کد مطلب 4469303
شقایق لامع زاده

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