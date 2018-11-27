برگزاری مجمع نمایندگان شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی شهیدبهشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، علیرضا حاتمی دبیر مرکزی شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از برگزاری نخستین مجمع نمایندگان شوراهای صنفی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور نمایندگان شوراهای صنفی واحدها و مسئولان دانشگاه در ۷ آذر ماه خبر داد.

نماینده صنفی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور با اشاره به اینکه این مجمع به منظور بررسی نحوه مطالبه گری؛ با عنوان «بررسی نقش دانشجو و شوراهای صنفی در مدیریت دانشگاه» برگزار می‌شود، افزود: در این نشست برنامه های متعددی از جمله کارگاه های علمی، نحوه مطالبه گری و جلسات متعدد با نمایندگان به شیوه کار گروه و با مسئولان در قالب ارائه نحوه صحیح مطالبه گری برگزار می‌شود.

حاتمی اظهار داشت: در این گردهمایی نمایندگان شورای صنفی با آسیب شناسی نحوه مطالبه گری شورای صنفی و شناسایی مشکلات بر سر راه برای پیگیری موضوعات مختلف صنفی درصدد خواهند بود که با همکاری مسئولان این مشکلات مرتفع و راه برای فعالیت نمایندگان شورای صنفی تسهیل شود.

دبیر مرکزی شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: در حاشیه این نشست نیز از نخستین شیوه نامه اجرایی شورای صنفی دانشگاه که با توجه به آیین نامه های بالادستی توسط شورای صنفی مرکزی دانشگاه و با همفکری نمایندگان پیش نویس آن نگارش و آماده شده است، رونمایی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این شیوه نامه قطعاً برای شوراهای صنفی دوره های آینده و یا شورای صنفی سایر دانشگاه ها الگوی اجرایی خوبی خواهد شد چرا که برای نخستین بار در شوراهای صنفی دانشجویان تدوین می شود.