اجرای طرح غربالگری برای سه سرطان شایع در اصفهان

منصوره ابوفاضلی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک چهارم جمعیت اصفهان تحت پوشش مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان است به نوعی که یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مردم اصفهان زیر مجموعه این مرکز هستند.

وی بیان داشت: از جنوب زاینده رود تا ۱۸۰ کیلومتری رامشه یعنی بهارستان، سپاهان شهر، اشکاوند، جرقویه و رامشه و همچنین میدان انقلاب، چهارباغ، آتشگاه، کهندژ و خیابان امام خمینی (ره) تحت نظر این مرکز است.

مدیر مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان با بیان اینکه از جمعیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری که تحت پوشش مرکز بهداشت شماره دوی اصفهان تنها اطلاعات ۸۸۰ هزار نفر ثبت شده و ۳۰ درصد مردم این منطقه پرونده الکترونیک سلامت دارند، تاکید کرد: متاسفانه اغلب مردم شهر اصفهان و به ویژه قسمت جنوب شهر که از سطح اجتماعی بالاتری برخوردارند برای ثبت اطلاعات خود به مراکز بهداشت مراجعه نمی کنند.

وی با اشاره به فراگیری و شیوع بیماریهای غیر واگیردار مانند بیماریهای قلبی و عروقی و انواع سرطان‌ها در کشور و از جمله اصفهان گفت: برنامه غربالگری این بیماری ها برای سنین ۳۰ سال به بالا در دست انجام است و با اجرای برناه های مختلف و سنجش میزان چربی، قند خون، وزن و قد افراد تلاش داریم که آمار روشنی از این دست بیماریها در اصفهان داشته باشیم.

مبتلایان به دیابت و فشار خون در اصفهان به مرز هشدار رسید

ابوفاضلی با اشاره به اینکه تعداد مبتلایان به دیابت و فشارخون در اصفهان در مرز هشدار است به طوری که در ۶ ماهه نخست سال طبق آمار ۱۱.۶ درصد جمعیت اصفهان مبتلا به دیابت و ۲۵ درصد مبتلا به فشارخون هستند، ادامه داد: تغذیه نامناسب و کم تحرکی دو عامل موثر در بروز این دست از بیماریها است.

وی با اظهار اینکه در سال ۸۶، طرح غربالگری را برای بیماری چربی خون، پره دیابت (Prediabetes) و فشارخون داشتیم، بیان داشت: طبق این غربالگری ۱۸ هزار و ۱۷۴ نفر مبتلا به فشارخون بودند، ۱۳ هزار و ۳۱۷ نفر مبتلا به دیابت بودند و ۱۱ هزار و ۱۳۲ نفر مبتلا به چربی خون هستند.

وی از غربالگری سه نوع سرطان در اصفهان خبر داد و افزود: با توجه به شیوع سرطان گردنه رحم، سینه و روده بزرگ غربالگری این سه نوع سرطان را در تمام مراکز جامع سلامت و پایگاه‌های سلامت تحت پوشش مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان به صورت رایگان انجام می شود.

غربالگری سرطان سینه برای ۳۶ هزار و ۵۴۱ نفر انجام شد

ابوفاضلی با اشاره به اینکه انجام این غربالگری توسط خصوصی در وضعیت کنونی که کیت‌ها گران شده با هزینه بالایی امکاپذیر است، ادامه داد: نتایج غربالگری ها در ۶ ماهه اول امسال نشان داد که ۱۸ هزار و ۹۲۵ نفر تحت غربالگری سرطان روده بزرگ قرار گرفتند که از این تعداد دوهزار و ۵۳۸ نفر علائم بیماری نداشتند و سه هزار و ۳۹۹ نفر مبتلا به سرطان روده بزرگ هستند.

وی همچنین از غربالگری سرطان سینه خبر داد و افزود: ۳۶ هزار و ۵۴۱ نفر در این طرح غربالگری شرکت کردند که دو هزار و ۳۱ نفر علائم این بیماری داشتند.

مدیر مرکز بهداشت شماره دو اصفهان گفت: از دو هزار و ۳۱ نفر، سرطان ۱۸۲ نفر از مبتلایان خوش خیم بود، ۲۰ نفر مبتلا به سرطان هستند که با یک عمل جراحی ساده قابل درمان بودند و هفت نفر از این افراد سرطان بدخیم داشتند.

وی بیان داشت: غربالگری سرطان گردنه رحم نیز برای ۱۹ هزار و ۵۵۴ نفر انجام شده است و ۱۳۶ نفر مشکوک به این بیماری بودند.

سالک چالش پیش روی مرکز بهداشت شماره دواصفهان

ابوفاضلی با بیان اینکه بیماری سالک یکی از مشکلات اساسی در منطقه مرکز بهداشت شماره دو اصفهان است که امروز فراگیری این بیماری را در شرق ورزنه، هرند، جرقویه و سفلا و علیا شاهد هستیم، ابراز داشت: این بیماری وسعت سه هزار و ۷۰۰ هکتار و جمعیتی بالغ بر ۳۶ هزار و ۹۶۸ را در بر گرفته است.

وی اضافه کرد: در سال ۹۵ بالغ بر ۱۲۳ مورد سالک شناسایی شدند، سال گذشته ۱۰۷ نفر بیمار شناخته شدند و امسال تاکنون ۱۰۰ نفر شناسایی شدند.

مدیر مرکز بهداشت شماره دو اصفهان اظهار داشت: با تلاش فراوان آمار مبتلایان به سالک را از ۸۰۰ نفر در سال ۸۹ به ۱۰۰ نفر در سال جاری کاهش یافته است.

فرهنگ پیشگیری از بیماری در بین خیران سلامت وجود ندارد

مدیر مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان با بیان اینکه فرهنگ پیشگیری از بیماری ها هنوز در فرهنگ ما نهادینه نشده است، ابراز داشت: تلاش ما این است که پیشگیری مقدم بر درمان باشد اما امروز این تفکر پیشگیری در بین خیران سلامت وجود ندارد به طوری که حاضرند میلیاردها تومان خرج ساخت یک بیمارستان کنند اما برای خرید دستگاه های تشخیص بیماری هزینه‌ نکنند.