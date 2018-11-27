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۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۴۵

چهارمین دور گفتگوهای عالی سیاسی ایران و اتحادیه اروپا انجام شد

چهارمین دور گفتگوهای عالی سیاسی ایران و اتحادیه اروپا انجام شد

اتحادیه اروپا از انجام چهارمین دور از گفتگوهای عالی سیاسی این اتحادیه با ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وب سیات خبری اقدامات خارجی اروپا از انجام چهارمین دور از گفتگوهای عالی سیاسی ایران و اتحادیه اروپا خبر داد.

این گفتگوها امروز سه شنبه در بروکسل انجام شد.

این گفتگوها بخشی از گفتگوهای معمول میان دو طرف در خصوص مسائل دوجانبه همچون تجارت، انرژی، حمل و نقل، محیط زیست، مهاجرت، کمک های انسان دوستانه، مبارزه با مواد مخدر، آموزش، فرهنگ، تحقیقات و مبارزه با تروریسم بوده است.

بر همین اساس ایران و اتحادیه اروپا در این گفتگوها در خصوص تحولات عراق، یمن، سوریه، لبنان و افغانستان نیز رایزنی کرده اند.

عباس عراقچی، معاون وزیر خارجحه ایران، ریاست هیات ایرانی و هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ریاست هیات اروپایی در این گفتگوها بر عهده داشته اند.

کد مطلب 4469703
عبدالحمید بیاتی

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