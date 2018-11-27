چهارمین دور گفتگوهای عالی سیاسی ایران و اتحادیه اروپا انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وب سیات خبری اقدامات خارجی اروپا از انجام چهارمین دور از گفتگوهای عالی سیاسی ایران و اتحادیه اروپا خبر داد.

این گفتگوها امروز سه شنبه در بروکسل انجام شد.

این گفتگوها بخشی از گفتگوهای معمول میان دو طرف در خصوص مسائل دوجانبه همچون تجارت، انرژی، حمل و نقل، محیط زیست، مهاجرت، کمک های انسان دوستانه، مبارزه با مواد مخدر، آموزش، فرهنگ، تحقیقات و مبارزه با تروریسم بوده است.

بر همین اساس ایران و اتحادیه اروپا در این گفتگوها در خصوص تحولات عراق، یمن، سوریه، لبنان و افغانستان نیز رایزنی کرده اند.

عباس عراقچی، معاون وزیر خارجحه ایران، ریاست هیات ایرانی و هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ریاست هیات اروپایی در این گفتگوها بر عهده داشته اند.