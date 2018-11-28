دیدار رئیس جمهوری افغانستان با معاون وزیر خارجه آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان که برای شرکت در کنفرانس ژنو به سوئیس سفر کرده است، با «دیوید هیل» معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، دو طرف در خصوص روند صلح به رهبری افغانستان، تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی این کشور، انتخابات آتی ریاست جمهوری در افغانستان و همچنین همکاری آمریکا با این کشور در بخش‌های مختلف، بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس جمهوری افغانستان در این دیدار گفت که صلح پایدار و باعزت خواست اساسی افغان‌ها است و اقشار مختلف این کشور در مورد صلح به رهبری افغانستان، اتفاق نظر دارند.

وی افزود که نسبت به هر زمان دیگری شرایط برای صلح فراهم شده است، بنابراین طرف‌های دخیل و کشورهای منطقه باید در راستای انجام موفق مذاکرات صلح داخلی افغانستان، صادقانه همکاری کنند. غنی همچنین گفت که افغانستان باثبات به نفع منطقه و کشورهای جهان است.

«دیوید هیل» معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی، گفت که کشورش در خصوص انتخابات ریاست‌جمهوری که بر مبنای حکم قانون اساسی و اراده دولت و مردم افغانستان برگزار می‌شود، همکاری می‌کند.

وی افزود که آمریکا به عنوان شریک پایدار بین‌المللی دولت و مردم افغانستان، به منظور ایجاد شرایط مصون و باثبات با حکومت و نیروهای امنیتی این کشور همکاری می کند.

معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی از روند صلح به رهبری افغان‌ها حمایت کرد و گفت که آمریکا در این مذاکرات نقش ایفا خواهد کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اخیرا آمریکا تلاش‌های خود را برای برقراری صلح در افغانستان بیشتر کرده و «زلمای‌ خلیل‌زاد» نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان دو بار به افغانستان و کشورهای دخیل در صلح این کشور سفر کرده و با نمایندگان گروه طالبان نیز دیدار و گفتگو کرده است.