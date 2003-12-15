برگزيدگان هفتمين جشنواره تئاتر عروسكي معرفي شدند

به گزارش خبرگزاري " مهر " ، در بخش طراحي به ترتيب رتبه " وحيد شاكري " ،" محسن ظريفيان " و" مينا رحمتي " و در بخش گريم ماسك به ترتيب رتبه " سميه مزرعه " ، " رضا رزم " و" لادن ميربد " برگزيده شدند و جايزه اول طراحي و اجراي نور به " عاطفه جعفري " طراح نمايش " آواي خاك" اهدا شد ، " مهديه خلج " طراح نمايش " ريش آبي " جايزه دوم و " محسن قاسمي به خاطر طراحي نمايش " پيرمرد وكانچو" و " رامين كمال زاده " طراح نمايش " پري كوچك دريايي" به طور مشترك جايزه سوم اين بخش را از آن خود كردند.
دربخش طراحي پوستر و بروشور جايزه اول به " سپيده كاشاني " طراح پوستر وبروشور " جوانين بي باك " ،جايزه دوم به " سعيده ميرزا حسيني " طراح پوستر و بروشور " پيرمرد وكانچو " و جايزه سوم به " هدي نجفي " طراح پوستر و بروشور "آگهي" اهدا شد.
در بخش ساخت موسيقي " يلدا پاكزاد " براي ساخت موسيقي " آواي خاك " جايزه اول ،" محسن نامجو " براي ساخت موسيقي نمايش " پري كوچك دريايي " جايزه دوم را كسب كردند و ضمن تقدير از "محمد بحراني " براي ساخت موسيقي " طفل پير " جايزه سوم اين بخش به طور مشترك به " مهناز خطيبي" آهنگساز نمايش " ويز .... تق " و"مهديه خلج " آهنگساز " ريش آبي " اهدا شد .
همچنين در بخش جنبي ، جايزه به " آزاده محمدي " به خاطر طراحي و ساخت عروسك " غول و دختر كدو " از شيراز اهدا شد و " ساراسلماني " طراح و سازنده عروسك " پرنس ربكا " و " سودابه حاجي آخوندي " به خاطر ساخت عروسك "چمندون " به طور مشترك جايزه دوم اين بخش را از آن خود كردند .
و جايزه سوم به طور مشتر ك به " آصفه موسوي " سازنده عروسك نمايش " عزت خان" و" سهيلا باجلان " سازنده عروسك نمايش " زن چوبي " اهدا شد.
هيأت داوران در بخش طراحي صحنه جايزه اول را به "مهناز خطيبي" به خاطر طراحي نمايش "ويز...تق" ، جايزه دوم مشتركا به " بيتا شكاري براي طراحي نمايش " پير مرد و كانچو" و "ياشار سليمي مفخم" طراح نمايش "جوانين بي باك" اهدا شد همچنين جايزه سوم اين بخش به "آزاده شفيعي" طراح صحنه "خرمشير" تعلق گرفت .
در بخش طراحي و ساخت عروسك ، " جليله هيبتان" جايزه اول ، "سيما ميرزا حسيني " جايزه دوم و "مهناز خطيبي " جايزه سوم را از آن خود كردند.
در بخش كارگرداني ، "فاطمه جعفري" كارگردان "آواي خاك" جايزه اول ، " جليله هيبتان" كارگردان " پري كوچك دريايي" جايزه دوم و " مهناز خطيبي " كارگردان " ويز...تق" و " مهدي شاه پيري" كارگردان " نقس عميق " به طور مشترك جايزه سوم را دريافت كردند.
هيأت داوران در بخش عروسك گرداني ، جوايز را در دو عنوان" بازي دهندگي عروسك" و" صداي عروسك " اهدا مي كنند.
در بخش صداي عروسك ، " محمود معين اسلام" براي توليد صداي عروسك نمايش "خرمشير" جايزه اول ، " الهام شكيبا" و " محسن نامجو" به طور مشترك براي توليد صداي عروسك نمايش " پري كوچك دريايي" جايزه دوم از آن خود كردند و ضمن تقدير از نقش پليس در نمايش " اتفاقي در آلمان" ، جايزه سوم اين بخش به طور مشترك به "محمد بحراني" مقلد صداي عروسك " نفس عميق" و " محمد عسگري" مقلد صداي عروسك " ريش آبي" ، اهدا شد.
جايزه اول بازي دهندگي عروسك به بازي دهندگان نمايش " پري كوچك دريايي " و جايزه دوم به " سمانه و سيما ميرزا حسيني" بازي دهندگان " پير مردو كانچو" اهدا شد و هيأت داوران ضمن تقدير از " محمد بحراني" و "زهرا كريمي" براي بازي دهندگي عروسك در نمايش " ويز ... تق" و جايزه سوم اين بخش را به " مريم ضيايي" و " اميد نيكروان" عروسك گردانان نمايش" اتفاقي در آلمان" اهدا كردند.
لازم به توضيح است جايزه ويژه هيأت داوران به نمايشهاي عروسكي " ماه و پلنگ" ، " به همين سادگي" و "محمد بحراني " و " امير سلطان احمدي" اهدا شد.
در بخش مسابقه حجم نيز "مهدي نعمتي مقدم" ، " وحيد شاكري" و " مهرو موسوي" برگزيده شدند .
گفتني است كليه جوايز در روز اختتاميه از طرف بانك سامان به منتخبين هفتمين جشنواره بين المللي دانشجويي نمايش عروسكي اهدا مي شود.
برگزيدگان هفتمين جشنواره بين المللي دانشجويي نمايش عروسكي ، معرفي شدند.
به گزارش خبرگزاري " مهر " ، در بخش طراحي به ترتيب رتبه " وحيد شاكري " ،" محسن ظريفيان " و" مينا رحمتي " و در بخش گريم ماسك به ترتيب رتبه " سميه مزرعه " ، " رضا رزم " و" لادن ميربد " برگزيده شدند و جايزه اول طراحي و اجراي نور به " عاطفه جعفري " طراح نمايش " آواي خاك" اهدا شد ، " مهديه خلج " طراح نمايش " ريش آبي " جايزه دوم و " محسن قاسمي به خاطر طراحي نمايش " پيرمرد وكانچو" و " رامين كمال زاده " طراح نمايش " پري كوچك دريايي" به طور مشترك جايزه سوم اين بخش را از آن خود كردند.
نظر شما