اینستاگرام برای کاربران نابینا ارتقا می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اینستاگرام قصد دارد پلتفرم خود را برای کاربران نابینا ارتقا دهد. درهمین راستا این شرکت یک متن جایگزین برای تصاویر ارائه می دهد که درباره آنها توضیح می دهد.

این توضیحات را می توان به وسیله نرم افزارهای صفحه خوان (screen reader) خواند بنابراین افراد نابینان می توانند هنگام بررسی حساب کاربری، درباره تصاویر توضیحاتی بشنوند.

به دو روش می توان برای تصاویر یک متن جایگزین دریافت کرد. روش اول از هوش مصنوعی استفاده می کند.

اینستاگرام با فناوری شناسایی تصاویر به طور خودکار توضیحاتی درباره آنها تولید می کند. توضیحاتی که با کمک هوش مصنوعی نوشته می شوند و در حقیقت فهرستی از آیتم های موجود در عکس هستند. در این حالت توضیحات کمی ابتدایی و خام هستند.

در روش دوم متن جایگزین توسط کاربر به طور مستقیم تهیه می شود. درهمین راستا اینستاگرام فضایی برای تایپ متن فراهم می کند که هنگام آپلود کردن تصاویر، نمایان می شود. فرد می تواند توضیحاتی درباره عکس را در آنجا بنویسد.

هرچند اینستاگرام اعلام کرده برنامه هایی برای ارتقای دسترسی اپلیکیشن دارد اما جزئیاتی دراین باره ارائه نکرده است.