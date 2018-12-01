اتهامات شیمیایی امریکا علیه ایران ماهیت سیاسی دارد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-جواد حیران نیا: «کنث وارد» نماینده آمریکا در سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی، روز پنجشنبه(اول آذرماه ۹۷) مدعی شد ایران در تناقض با کنوانسیون ۱۹۹۷، تسلیحات شیمیایی اعلام‌نشده‌ای را در اختیار دارد.

وی افزود: ایران یک سایت تولیدی اعلام‌نشده دارد که از آن برای پرکردن بمب‌های هوایی استفاده کرده حال آنکه همزمان برنامه ساخت تسلیحات سمی ممنوعه را نیز دنبال می‌کند! آمریکا نگران است مبادا ایران به دنبال مواد شیمیایی باشد که سیستم اعصاب مرکزی را هدف قرار می‌دهند. وی همچنین ایران را به ارسال تسلیحات شیمیایی به لیبی در دهه ۱۹۸۰ میلادی متهم کرد.

این ادعاها در حالی بود که امریکا هیچ گاه پیش از این ایران را به نقض کنوانسیون سلاحهای شیمیایی متهم نکرده بود.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص این اتهامات اظهار داشت: هیات آمریکا در سازمان منع سلاح های شیمیایی روز پنجشنبه در جریان برگزاری کنفرانس بازنگری کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی در لاهه اتهامات بی پایه و اساسی را طبق عادت مالوف و همیشگی خود علیه جمهوری اسلامی مطرح کرد که این اتهامات را قویا مردود می دانیم.

قاسمی افزود: براساس آیین کار کنفرانس، هیات کشورمان نزد آن سازمان و پس از پایان مباحث عمومی به این اتهامات بی پایه و اساس پاسخ مقتضی خواهد داد.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین افزود: آنچه که مسلّم و کاملا عیان می باشد این است که آمریکا به عنوان تنها کشور عضو سازمان، دارنده زرادخانه تسلیحات شیمیایی است که تا کنون به تعهدات خود برای نابودی آنها عمل نکرده، بلکه همزمان از برنامه تسلیحات شیمیایی رژیم صهیونیستی جانبداری می کند و این گونه اتهامات نادرست و ناراست را صرفا از سر خصومت با ملت ایران و برای انحراف افکار عمومی جامعه بین المللی از نقض تعهدات و حمایت های مکرر خود از زرادخانه های شیمیایی رژیم صهیونیستی و گروه های تروریستی مطرح می نماید.

دکتر «جیمز دورسی» محقق ارشد موسسه مطالعات خاورمیانه آمریکا و استاد مدرسه مطالعات بین المللی دانشگاه فنی نانیانگ سنگاپور در خصوص ادعاهای شیمیایی مطرح شده از سوی امریکا علیه ایران در سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی به خبرنگار مهر گفت: بله ادعاهایی که توسط امریکا علیه ایران مطرح شد پیش از این سابقه نداشت.

وی افزود: صرفنظر از درستی یا نادرستی ادعاهای مطرح شده باید توجه داشت که این موضوعات برای فشار بیشتر بر ایران مطرح شده است.

دورسی در ادامه یادآور شد: ایران نیز برای اینکه نادرستی ادعاهای مطرح شده توسط امریکا را نشان دهد اقدامات شفاف سازی را انجام می دهد تا نشان دهد در صدد تولید تسلیحات شیمیایی نیست.

محقق ارشد موسسه مطالعات خاورمیانه آمریکا در خصوص این موضوع که آیا امریکا قادر به اجماع سازی علیه ایران در خصوص این ادعاها هست یا خیر گفت: اینکه امریکا قادر به اجماع سازی علیه ایران نزد متحدان خود است یا خیر به مدارک و اسنادی بستگی دارد که امریکا در اختیار آنها قرار دهد.

وی در خصوص رد قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین و عدم رای آوردن آن که نشان از دسیسه جدید غرب در خصوص مسائل شیمیایی است نیز گفت: به هر حال قطعنامه به تصویب نرسیده است و قطعنامه غربی ها در این خصوص به تصویب رسیده است.

دورسی در ادامه گفت: البته باید توجه داشت که دولت ترامپ که سیاست «اول امریکا» را دنبال می کند به هیچ کدام از قطعنامه ها و رویه های بین المللی اعتنا ندارد و آنها را نقض می کند.