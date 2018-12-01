ثبت نام کنکور ارشد ۹۸ از ۱۶ آذر آغاز می شود

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته در تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور از روز جمعه ۱۶ آذرماه ۹۷ آغاز می شود و در روز یکشنبه ۲۵ آذرماه پایان می پذیرد.

وی افزود: هر یک از داوطلبان برای شرکت در این آزمون باید واجد شرایط اختصاصی و عمومی مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناس ارشد ناپیوسته سال ۹۸ که همزمان با شروع ثبت نام در سایت سازمان سنجش قرار می گیرد، باشند.

توکلی خاطرنشان کرد: بر اساس ضوابط هر یک از داوطلبان می توانند طبق ضوابط در دو کدرشته امتحانی (اصلی و شناور) از رشته های امتحانی مندرج در دفترچه راهنما شرکت کنند.

وی گفت: آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۸ و اولین مرحله بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در روزهای پنجشنبه ۵ و جمعه ۶ اردیبهشت ماه ۹۸ در حوزه های امتحانی مربوط برگزار خواهد شد.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای مربوط از روز دوشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۹۸ بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد و داوطلبان برای پرینت کارت و برگه راهنما از ۲ تا ۴ اردیبهشت ماه ۹۸ باید به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

وی گفت: برای داوطلبانی که متقاضی دو کدرشته امتحانی هستند دو کارت شرکت در آزمون صادر می می شود.

توکلی افزود: شرایط، ضوابط و نحوه ثبت نام در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۸ و بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور فردا ۱۱ آذرماه بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود.