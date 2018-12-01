ناجا پرچمدار ترویج فرهنگ قرآنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا ادیانی در پنجمین جشنواره قرآنی فرماندهی انتظامی مازندران که در مجتمع فرهنگی، آموزشی پردیس ناجا در پلاژ "خزرآباد" ساری برگزار شد، با اشاره به اینکه قرآن شفا بخش و حیات بخش است در فضیلت و کارکرد قرآن در جامعه، اظهار داشت: قرآن جامعه جاهلی را به جامعه مدنی و مدینه الرسول تبدیل کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، افزود: در دورانی که طبل مادی گرایی و جهان مدرن، گوش فلک را پر کرده است، هیچ پناهگاه و مامنی بهتر از قرآن پیدا نمی شود.

وی، با اشاره به اینکه اگر به قرآن و عترت متمسک شویم، درهای رحمت الهی به روی ما باز خواهد شد و گره های کور گشوده می شود، گفت: یکی از افتخارات نیروی انتظامی حرکت شتابان به سمت پیاده کردن حقیقت قرآن است و در این عرصه ناجا پرچمدار ترویج فرهنگ قرآنی در بین نیروهای مسلح کشور است.

ادیانی یکی از راهکارهای مهم در عبور از مشکلات کشور به ویژه در حوزه تحریم ها را عمل به قرآن اعلام کرد و افزود: در جهاد کبیر با تمسک به قرآن در همه میدان های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نباید به دنیای استکبار و دشمنان نظام اعتماد و تکیه کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه قرآن در دوران طاغوت جایگاهی نداشته و مهجور مانده بود، افزود: قرآن در آن دوران فقط در مکتب خانه ها قرائت می شد و حداکثر بهره قرآن این بود که اگر جوانی به سربازی می رفت، روی سرش می گرفتند.

وی خاطر نشان کرد: امروز به برکت نظام اسلامی، قرآن در جامعه هم قرائت، هم حفظ و هم به مفاهیم آن توجه و عمل می شود.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص نیروی انتظامی که فرمودند "لازم است ما نیروی انتظامی در تراز جمهوری اسلامی، در تراز دولت اسلامی در تراز یک جامعه قرآنی و اسلامی داشته باشیم"، گفت: در این جامعه، امنیت و عدالت برقرار است و اگر سرقتی هم رخ دهد، حد آن جاری می شود.

ادیانی حقیقت قرآن و دین را حاکمیت خدا بر روی کره زمین و حکومت نبوی و علوی دانست و افزود: در جامعه قرآنی، نبی، وصی یا نایب وصی حکومت می کنند.

وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی یکی از ارکان نظام اسلامی است، افزود: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بر سر ارزش های انقلاب و امنیت مردم با کسی تعارف ندارد همانگونه که در عرصه امنیت اقتصادی با مفسدان و اخلال گران نظام اقتصادی برابر قانون برخورد می کند.