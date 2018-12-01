روابط ارمنستان با ایران در بالاترین سطح قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آرمن پرس، «نیکل پاشینیان» نخست وزیر موقت ارمنستان در جریان سخنرانی در رقابت‌های انتخاباتی این کشور اعلام کرد که روابط با ایران همیشه در سطح بالایی قرار داشته و درحال حاضر نیز نیاز است این روابط در همین سطح بالا ادامه یابد.

نخست وزیر موقت ارمنستان همچنین افزوده که هیچ اختلاف و تنشی در روابط ارمنستان با ایران وجود ندارد، هرچند برخی تلاش دارند تا این اختلافات را بر روابط ما با تهران تحمیل کنند.

پاشینیان در ادامه اظهار داشت که دولت‌های ارمنستان و ایران برای توسعه روابط تلاش خواهند کرد، چون این موضوع برای دولت ما یک اولویت است و هر اقدامی را برای نیل به این هدف انجام خواهیم داد.

به گفته نخست وزیر موقت ارمنستان هرچند که اوضاع بین المللی در قبال ایران بسیار متشنج است، اما هر موضوع بین‌المللی باید از طریق مذاکرات و بدون استفاده از زور یا تهدید نیرو و اجبار حل شود.

نخست وزیر موقت ارمنستان همچنین با اشاره به ساخت نقاط بازرسی مرزی جدید با ایران افزود که امیدوار است گردش مالی تجاری دو کشور در حوزه انرژی و دیگر بخش‌ها افزایش یابد و همچنین با ایجاد روابط اقتصادی جدید ،سرمایه گذاری های جدیدی نیز صورت گیرد.

نیکل پاشینیان همچنین این را نیز افزود که ارمنستان آماده سرمایه گذاری در ایران است و امیدوار است این سرمایه‌گذاری‌ها دو طرفه باشد.