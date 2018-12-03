پرداخت بسته حمایتی بازنشستگان تأمین اجتماعی تا ۱۰ روز دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی در مراسم روز جهانی معلولان که صبح امروز برگزار شد، اظهار داشت: از چند روش می‌توان اشتغال معلولان را حمایت کرد که یکی از آنها قانون سه درصد استخدام این افراد است، به طوری که بعد از ابلاغ این قانون از اردیبهشت ماه اجرای آن بر تمامی دستگاه ها، لازم الاجراست.

وی با اشاره به اینکه در صورت سرپیچی دستگاه ها از این قانون، مجازات می شوند، افزود: تعدیل، برکناری و غیره راه های برخورد با متخلفین است.

محسنی بندپی گفت: سازمان بهزیستی با پرداخت سهم بیمه معلولان و همچنین وام های اشتغال کم بهره به کارفرمایان از اشتغال این افراد حمایت می کند.

رئیس سازمان بهزیستی همچنین از تعهدات بیمه ای برای بیماران اوتیسم خبر داد و تصریح کرد: به منظور حمایت بیمه ای از این افراد، بسته تعهدات بیمه ای پیش بینی شده است.

بندپی به قانون حمایت از حقوق معلولان نیز اشاره کرد و گفت: با همکاری دولت و مجلس ۲۰۰ میلیارد تومان در سال جاری برای اجرای آن در نظر گرفته شد.

وی به مناسب سازی نیز اشاره و تصریح کرد: در این خصوص اقدامات زیادی باید انجام شود چرا که حتی سالن برگزاری این همایش نیز مناسب سازی نشده است.

به گفته بندپی در قانون حمایت از حقوق معلولان به مناسب سازی معابر و اماکن پرداخته شده و همه دستگاه ها مکلف هستند نسبت به مناسب سازی اقدام کنند و در ارزیابی جشنواره شهید رجایی نیز ۲۵ امتیاز برای مناسب سازی شهرداری و سایر ارگان هایی که همکاری کنند، امتیاز داده می شود.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در مورد بسته حمایتی بازنشستگان نیز گفت: این بسته ۸ تا ۱۰ روز آینده میان بازنشستگان تأمین اجتماعی پرداخت می شود که مبلغ آن به طور متوسط ۲۰۰ هزار تومان برای افرادی است که حقوقشان زیر ۳ میلیون تومان است.

وی افزود: افرادی که از دریافت بسته جا مانده اند و حقوق پائین تر از سه میلیون می گیرند می توانند به بهزیستی امداد مراجعه کنند.

محسنی بندپی همچنین در خصوص پرونده الکترونیکی بیمه شدگان، اظهار داشت: تا پایان آذرماه پرونده الکترونیکی بیمه شدگان در مراکز ملکی تأمین اجتماعی تشکیل می شود و با بیمه سلامت نیز تفاهم نامه ای منعقد شده تا از اطلاعات آنها نیز استفاده کنیم و بر این اساس کسانی که دو دفترچه بیمه دارند، یکی از آنها حذف می شود.