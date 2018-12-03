پرونده مستمری بگیران عراقی ساکن ایران، به پیرانشهر ارسال نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهراد ابراهیم زاده اظهار داشت: به استناد دستور اداری سال ۷۹ سازمان تامین اجتماعی و به منظور رفاه حال مستمری بگیران این سازمان اعم از بازنشسته ها، ازکارافتاده ها و بازماندگان که صرفاً محل سکونت آنان کشور عراق است و همچنین برای جلوگیری از پراکندگی پرونده های مستمری بگیران در سطح کشور، تمامی پرونده ها در شعبه پیرانشهر استان آذربایجان غربی که نزدیکترین شعبه به خاک عراق است، متمرکز شده است.

ابراهیم زاده با تاکید بر اینکه این اقدام به منظور رفاه حال مستمری بگیران ساکن کشور عراق، انجام شده است، گفت: پرونده مستمری بگیران عراقی که در ایران زندگی می‌کنند، به منظور جلوگیری از تردد اضافی و عدم تحمیل هزینه به این افراد، به شعبه پیرانشهر ارسال نمی شود.

معاون مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی با اعلام اینکه این سازمان هیچ نماینده ای را برای پیگیری امور بیمه آنان در عراق به رسمیت نمی شناسد، گفت: تمامی تعهدات قانونی و خدمات بیمه‌ای از سوی شعبه پیرانشهر به مستمری بگیران، به استثنای مواردی که بصورت الکترونیکی است، به صورت حضوری ارائه می‌شود و هرگونه واسطه‌گری در این ارتباط، غیرقانونی بوده و مورد تأیید سازمان نمی‌باشد.

وی اظهار داشت: به همین منظور و جهت خدمت رسانی به مستمری بگیران ساکن عراق و همچنین انجام تمامی امور بیمه ایرانیان مقیم کشور عراق، کارگزار رسمی از سوی اداره کل اتباع معرفی شده که با مراجعه به سایت اداره کل اتباع به نشانی www.mss.tamin.ir و اخذ شماره تماس و نشانی کارگزاران رسمی برون مرزی می‌توانند امور بیمه‌ای خود را با سهولت بیشتری پیگیری کنند.

ابراهیم زاده خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۹۶، تعداد دو هزار و ۵۸۱ نفر مستمری بگیر خارجی با خانواده هایشان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بوده و از این تعداد، یکهزار و ۳۹۰ نفر را مستمری بگیران عراقی تشکیل می‌دهند.