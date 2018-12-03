به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین نشست تخصصی شورای عالی قرآن با موضوعات دعا، اذان و ترتیل طی روزهای ۱۵ و ۱۶ آذر در حسینیه الزهرا(س) واقع در مجتمع امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

چهاردهمین نشست تخصصی قاریان، حافظان، استادان، مؤذنان و دعاخوانان ممتاز کشور 15 و 16 آذرماه در دو بخش برگزار خواهد شد؛ در یک بخش به موضوع «دعا» و «اذان» و در بخش دیگر به جمع‌بندی کاربردی از موضوع «ترتیل» پرداخته خواهد شد.

در بخش دعا موضوعات: دعاخوانی و دعاخوان، بایدها و نبایدها، دعاخوانی، اداء و جلوه‌های فنی و هنری، دعاخوانی، سبک‌ها و فرهنگ‌ها، دعاخوانی، ملاک‌ها و معیارهای پخش از رسانه، دعا، انتخاب و تقطیع متن.

در بخش اذان نیز موضوعات: اذان، اداء و جلوه‌های فنّی و هنری، اذان، ملاک‌ها و معیارهای پخش از رسانه، اذان، سلایق و ذائقه عمومی، در دستور کار قرار دارد.

افتتاحیه این نشست تخصصی، پنجشنبه 15 آذرماه 97، ساعت 9 در حسینیه الزهرا(س) واقع در بزرگراه رسالت، روبروی مصلای امام خمینی(ره)، مجتمع امام خمینی(ره) و اختتامیه آن نیز روز جمعه 16 آذرماه ساعت 15، در همین مکان برگزار خواهد شد.