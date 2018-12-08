«شیروانی داغ» امروز اجرای ویژه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «شیروانی داغ» به کارگردانی ایوب آقاخانی روز شنبه ۱۷ آذرماه با اجرای ویژه به صحنه می‌رود.

«شیروانی داغ» با بازی وحید آقاپور، نسیم ادبی، لیلا بلوکات، امیرعلی دانایی، فرید سجادی حسینی، فریبا متخصص، وحید نفر و مانلی نفر به کارگردانی ایوب آقاخانی روز شنبه ۱۷ آذرماه ساعت ۲۰:۳۰ با اجرای ویژه به صحنه می‌رود.

این نمایش که اجرای عمومی خود را از ۳۰ آبان ماه شروع کرده مطابق با جدول زمان‌بندی‌شده تا روز جمعه ۲۳ آذرماه در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه خواهد بود.