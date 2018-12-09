به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته‌های چهاردهم و پانزدهم موفق شد صنعت نفت و سپیدرود را با ۳ و ۵ گل شکست دهد تا با ۸ گل در ۲ بازی نشان دهد بهتر و بیشتر از قبل گل می‌زند.

آبی پوشان در هفته سیزدهم نیز توانسته بودند استقلال خوزستان را با یک گل شکست دهند تا جمع گلهای زده این تیم در ۳ هفته اخیر که با ۳ پیروزی همراه بوده، با ۱۱ بازی ابتدای فصل این تیم برابری کند.

در حالی شاگردان شفر در ۳ بازی آخرشان ۹ بار توپ را با تور دروازه حریف آشنا کرده‌اند که در این راه مهاجمان این تیم کمترین سهم را داشته‌اند.

از ۹ گل آخر آبی پوشان تنها روح الله باقری و الهیار صیادمنش دو مهاجم این تیم در گلزنی سهم داشته‌اند و ۷ گل دیگر توسط بازیکنانی به جز مهاجامان استقلال برای این تیم زده شده است.

فرشید باقری هافبک میانی استقلال با ۳ گل از ۹ گل اخیر تیمش بیشترین سهم را در گلزنی داشته است. طارق همام، جابر انصاری، و رضا آذری دیگر بازیکنان استقلال هستند که در این هفته‌ها گل زده‌اند. یکی از گلهای این تیم را هم مدافع تیم سپیدرود به اشتباه وارده دروازه خودی کرد.

بازیکنان استقلال در این فصل جمعا ۱۸ گل در ۱۴ بازی به ثمر رسانده‌اند که از این تعداد تنها ۳ گل توسط صیادمنش، تبریزی و باقری، مهاجمان این تیم به ثمر رسیده و ۱۳ گل توسط بازیکنان خطوط دیگر زده شده است.

۲ گل آبی پوشان نیز توسط مدافعان تیم های حریف به اشتباه وارد دروازه خودشان شده است.