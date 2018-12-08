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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۵

رئیس هیئت تنیس روی میز قم به مهر خبر داد؛

دعوت از پینگ پنگ باز قمی به اردوی تیم ملی جوانان

دعوت از پینگ پنگ باز قمی به اردوی تیم ملی جوانان

قم - رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم از دعوت از «پویا وفایی»، پینگ پنگ باز قمی به اردوی تیم ملی جوانان خبر داد.

محمد عموییان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فدراسیون تنیس روی میز ۸ بازیکن جوان و ۴ بازیکن نوجوان را به اردوی تیم ملی تنیس روی میز فراخوانده است که یک بازیکن قمی نیز در این فهرست حضور دارد و این موفقیت بزرگی برای تنیس روی میز قم است.

وی افزود: پویا وفایی، پینگ پنگ باز قمی در میان ۸ بازیکن دعوت شده رده سنی جوانان به اردوی تیم ملی قرار دارد که از امروز شنبه تمرینات خود را در  مرکز بین المللی استعدادیابی و آموزش شهید عضدی تهران آغاز می‌کند.

رئیس هیئت تنیس روی میز قم در مورد حضور پینگ پنگ بازان قمی در تور بزرگسالان کشور در آبادان گفت: در این مسابقات، پویا وفایی موفق‌ترین بازیکن قمی بود که با وجود سن و سال کم تا جدول ۳۲ نفره نیز بالا رفت اما مغلوب افشین نوروزی بازیکن بزرگ و نامدار تنیس روی میز ایران شد و بازی برابر نوروزی، فرصت ارزنده‌ای برای پویا وفایی بود.

عموییان بیان داشت: معین منتظری دیگر پینگ پنگ باز جوان قمی در این مسابقات در برابر علی قراچه از خوزستان، با نتیجه سه بر یک  متوقف شد و از رسیدن به جدول ۶۴ نفر اصلی باز ماند و  علی سجادیان از قم، در یک بازی نفسگیر و تنگاتنگ، با وجود شایستگی، با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل پوریا مستحقی راد از خراسان رضوی، نتیجه را واگذار کرد و از رسیدن به جدول ۶۴ نفر محروم ماند.

وی عنوان کرد: مسابقات هفتگی رنکینگ دار تنیس روی میز قم در رده‌های سنی پایه نیز روز جمعه ۱۶ آذر در سالن شهید محمدی ورزشگاه تختی قم برگزار شد و محمد محمدی بالاتر از پرهام حکانی مقام نخست این مسابقات را به دست آورد.

کد مطلب 4478877

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