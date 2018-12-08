دعوت از پینگ پنگ باز قمی به اردوی تیم ملی جوانان

محمد عموییان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فدراسیون تنیس روی میز ۸ بازیکن جوان و ۴ بازیکن نوجوان را به اردوی تیم ملی تنیس روی میز فراخوانده است که یک بازیکن قمی نیز در این فهرست حضور دارد و این موفقیت بزرگی برای تنیس روی میز قم است.

وی افزود: پویا وفایی، پینگ پنگ باز قمی در میان ۸ بازیکن دعوت شده رده سنی جوانان به اردوی تیم ملی قرار دارد که از امروز شنبه تمرینات خود را در مرکز بین المللی استعدادیابی و آموزش شهید عضدی تهران آغاز می‌کند.

رئیس هیئت تنیس روی میز قم در مورد حضور پینگ پنگ بازان قمی در تور بزرگسالان کشور در آبادان گفت: در این مسابقات، پویا وفایی موفق‌ترین بازیکن قمی بود که با وجود سن و سال کم تا جدول ۳۲ نفره نیز بالا رفت اما مغلوب افشین نوروزی بازیکن بزرگ و نامدار تنیس روی میز ایران شد و بازی برابر نوروزی، فرصت ارزنده‌ای برای پویا وفایی بود.

عموییان بیان داشت: معین منتظری دیگر پینگ پنگ باز جوان قمی در این مسابقات در برابر علی قراچه از خوزستان، با نتیجه سه بر یک متوقف شد و از رسیدن به جدول ۶۴ نفر اصلی باز ماند و علی سجادیان از قم، در یک بازی نفسگیر و تنگاتنگ، با وجود شایستگی، با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل پوریا مستحقی راد از خراسان رضوی، نتیجه را واگذار کرد و از رسیدن به جدول ۶۴ نفر محروم ماند.

وی عنوان کرد: مسابقات هفتگی رنکینگ دار تنیس روی میز قم در رده‌های سنی پایه نیز روز جمعه ۱۶ آذر در سالن شهید محمدی ورزشگاه تختی قم برگزار شد و محمد محمدی بالاتر از پرهام حکانی مقام نخست این مسابقات را به دست آورد.