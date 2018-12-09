هواداران انتظار نداشته باشند استقلال به پدیده هم ۵ گل بزند!

عبدالعلی چنگیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازی خوبی را از آبی پوشان در شهر رشت شاهد بودیم و نتیجه بازی به خوبی گویای این مطلب است. وقتی یک تیم بازی را با نتیجه ۵ بر صفر پیروز می‌شود، یعنی هم خیلی خوب حمله کرده و هم خیلی خوب در دفاع شرکت کرده است.

مهاجم پیشین آبی پوشان بیان داشت: تیم در دو سه هفته اخیر خیلی فرق کرده و حالا می‌توان گفت در روند رو به جلو قرار گرفته است. امیدوارم مقابل پدیده هم نتیجه خوبی بگیرد تا با خیالی آسوده به تعطیلات نیم فصل برود.

چنگیز بیان داشت: نتایجی که آبی پوشان در دو سه هفته اخیر گرفته‌اند توقع را از این تیم بالا برده و ممکن است هواداران انتظار داشته باشند پدیده هم با گل های زیادی شکست بخورد. در صورتی که پدیده تیم خوبی است و مطمئن باشید شانسی در بالای جدول حضور ندارد. اگر استقلال پدیده را با هر نتیجه ای در تهران شکست دهد، خوب است و نباید بر تیم فشار وارد کرد که حتما پدیده را هم با تعداد گل های زیاد شکست دهند.

پیشکسوت استقلال تصریح کرد: برای تیم شفر بهترین اتفاق این است که با نتیجه‌ای قابل قبول بر پدیده غلبه کرده و سپس با آرامش به استقبال نیم فصل دوم برود.