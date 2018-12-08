اجرای طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی علوم شناختی در دانشگاه شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، دکتر محمد نامی رئیس گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در سال های اخیر با تلاش های این گروه تعداد زیادی از طرح های پژوهشی در حوزه های علوم شناختی و علوم اعصاب شناختی به اتمام رسید و هم اکنون چندین طرح دیگر در مرحله مطالعات تحقیقاتی قرار دارد.

وی با بیان اینکه بخشی از این طرح ها در حیطه های علوم شناختی و علوم اعصاب با حمایت های ستاد توسعه علوم شناختی به اجرا در آمده است، یادآورشد: این طرح های تحقیقاتی از جمله در زمینه سلول های بنیادی و کارکردهای شناختی، توجه یادگیری و تمرکز، مطالعات پایه و بالینی اختلالات خواب، بازتوانی اعصاب شناختی، علوم اعصاب رفتاری ، تصویربرداری الکتریکی و اپتونیکی از مغز و نیز آزمون مغز ، اجرا شده است.

رئیس گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد: در راستای ترویج و ارتقای هرچه بیشتر دانش علوم شناختی و علوم اعصاب شناختی در سطح مراکز علمی و تخصصی استان فارس ، در نظر است رشته علوم اعصاب شناختی در مقطع دکتری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایجاد شود که تحقق این امر نیز نیازمند برخورداری از حمایت های ستاد توسعه علوم شناختی است.

نامی با بیان اینکه علوم اعصاب و علوم شناختی در قالب دانش مغز، ذهن و رفتار و شناخت به عنوان یکی از رویکردهای مرز دانش در دانشگاه های معتبر بین المللی در نظر گرفته می شود، خاطر نشان کرد: گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز با هدف تربیت نسل آینده با بهره گیری از دانش فنی و تخصصی اعضای هیات علمی و پژوهشگران در این حوزه ، طی سال های اخیر قدم های موثری در این زمینه برداشته است.

وی گفت: برای ترویج حوزه های علوم شناختی، زیرساخت و امکانات متعددی از جمله برای انجام مطالعات علوم اعصاب و علوم شناختی، آزمایشگاه مغز و شناخت، آزمایشگاه سلولی مولکولی علوم اعصاب دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی و مرکزی دانش بنیان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایجاد و فعال شده است.

وی گفت: این مرکز برای ارائه خدمات در قالب پنج واحد ارزیابی و تشخیص، حافظه، توجه و یادگیری، اضطراب، افسردگی و سایر اختلالات خلق- رفتاری، مغز آزمون (چکاپ مغز) و واحد اختلالات و سلامت خواب ، اسفند ماه ۹۶ فعالیت خود را آغاز کرد.

نامی گفت: فعالیت‌های واحد علوم اعصاب شناختی (حافظه، توجه و یادگیری) مرکز سلامت مغز دانا نیز با محوریت استفاده از تکنولوژی‌های روز و روش‌های درمانیِ پایدار و مؤثر در قالب رویکرد های مبتنی بر شواهد شکل گرفته است.

به گفته وی، در گذشته اولین رویکرد برای کاهش مشکلات ناشی از بی دقتی، عدم تمرکز و اختلالات یادگیری و حافظه، به استفاده از داروها معطوف بود اما امروزه روش های مختلفی وجود دارد که می تواند جایگزین دارو باشند و بدون عوارض جانبی ناشی از دارو، این مشکلات را به حداقل برسانند.

وی ارائه دوره های کوتاه مدت و میان مدت آموزشی و پژوهشی و حمایت از طرح های بنیادی و کاربردی پژوهشگران علاقمند به علوم اعصاب با هدف گسترش پژوهش در این زمینه را یکی از اهداف اصلی گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز برشمرد.

وی اضافه کرد: در راستای برنامه ریزی ها، در نظر است با تربیت متخصصان علوم اعصاب، با رویکرد علوم اعصاب کاربردی ، ارتباط بین علوم اعصاب و علوم شناختی با جامعه و صنعت بیش از پیش پیگیری شود.