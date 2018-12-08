دانشجوی انقلابی باید در خط مقدم صیانت از ارزش های نظام باشد

به گزارش خبرگزاری مهر سردار حسین اشتری در نشست صمیمی با دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین اظهار داشت: بر ارواح طیبه شهدای اسلام، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهیدان عرصه نظم و امنیت، شهدای مدافع حریم و حرم و روح بلند ملکوتی امام شهیدان حضرت امام خمینی (ره) درود می فرستیم و برای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و رزمندگان اسلام و انقلاب آرزوی طول عمر با عزت و برکت داریم.

وی افزود: یاد و خاطره شهدای ۱۶ آذرماه ۱۳۳۲ را گرامی می داریم؛ شهدای عزیزی که برای استقلال کشور و نه گفتن به استکبار و اعیادی آمریکا، جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به نقش دانشجویان در پیشبرد اهداف نظام و انقلاب اسلامی بیان کرد: دانشجویان عزیز در پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران دفاع مقدس بسیار نقش آفرین و موثر بودند و در واقع دانشجوی ولایی و انقلابی باید در خط مقدم صیانت از ارزش های نظام و انقلاب باشد.

وی با اشاره به حادثه تروریستی در چابهار بیان کرد: امروز نیروی انتظامی از نقطه صفر مرزی تا دل شهرها و روستاها برای توسعه نظم و امنیت و آسایش مردم ایفای نقش می کند و در این راه نیز شهدایی تقدیم می کند که شهید داریوش رنجبر یکی از شهدای حادثه تروریستی چابهار از دانش آموختگان دانشگاه علوم انتظامی امین بود که در اینجا یاد شهدای این حادثه تروریستی و مذبوحانه را گرامی می داریم.

عالی ترین مقام انتظامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین گفت: دانشگاه و مراکز آموزشی فرصت مغتنمی را برای دانش اندوزی و کسب علم و معرفت فراهم می کند و شایسته است که دانشجویان عزیز قدر این دوران را بدانند و از این فرصت بهره مندی حداکثری ببرند.

فرمانده نیروی انتظامی تأکید کرد: ما نیز به عنوان مسئولان و فرماندهان باید زمینه رشد و تعالی دانشجویان را ارتقاء دهیم و بسترهای لازم را برای افزایش دانش و مهارت دانشجویان و روحیه جهادی و معنوی آنان فراهم کنیم.

سردار اشتری تأکید کرد: دانشجویان عزیز آرمان های اسلام و انقلاب را سرلوحه خود قرار دهند و باید پلیسی در تراز انقلاب اسلامی در دانشگاه علوم انتظامی امین تربیت شود.