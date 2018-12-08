«بدون تماشاگر» به شهرزاد بروید/ آغاز اجرای «گذر لوطی هاشم»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پردیس تئاتر شهرزاد، ۲ اثر نمایشی تازه از بیست آذرماه در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه خواهد رفت. نمایش «بدون تماشاگر» به نویسندگی ابوالفضل کاهانی و کارگردانی امیر اخوین عنوان اثر نمایشی تازه ای است که از تاریخ ۲۰ آذرماه در سالن شماره ۲ پردیس تئاتر شهرزاد اجراهای خود را آغاز می‌کند.

طبق برنامه ریزی های انجام شده این نمایش هر شب ساعت ۱۹ روی صحنه خواهد رفت. علی سرابی و آزاده صمدی بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

تهیه کنندگی نمایش «بدون تماشاگر» برعهده سعید خانی است. او که پیش از این به عنوان تهیه کننده و پخش کننده سینما شناخته می شود، در نخستین حضور خود در حوزه تئاتر به سراغ نمایشی با مضمون اجتماعی رفته است.

پیش خرید بلیت های این نمایش طی روزهای آینده در سایت های اینترنتی آغاز خواهد شد و علاقه مندان می‌توانند به صورت حضوری از گیشه پردیس تئاتر شهرزاد، بلیت های این نمایش را خریداری کنند.

همچنین از سوی دیگر نمایش «گذر لوطی هاشم» به کارگردانی حسین تبریزی عنوان نمایش تازه دیگری است که از ۲۰ آذرماه در سالن شماره ۱ پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه خواهد رفت.

ابوالفضل حاجی خانی نویسندگی این نمایش را بر عهده داشته است و روایتگر یک قصه عاشقانه در دوره پهلوی اول است. تمرینات این گروه نمایشی از ماه ها قبل آغاز شده و آمادگی های لازم برای اجرای نخست این نمایش در پردیس تئاتر شهرزاد صورت گرفته است.

«گذر لوطی هاشم» نخستین تجربه کارگردانی حسین تبریزی در حوزه تئاتر است، او بیش از این تله فیلم هایی را برای صدا و سیما ساخته است و جزو کارگردانان تلویزیونی محسوب می‌شود. تبریزی کارگردانی فیلم های «افسونگر» و «مساله میهن، مشکل ملیحه» را در کارنامه خود دارد.

نمایش موزیکال «وامانده تهران!» به نویسندگی و کارگردانی علی شعایی عنوان اثر تازه ای است که در تاریخ ۲۲ و ۲۳ آذرماه در روزهای پنجشنبه و جمعه در قالب ۲ اجرا روی صحنه خواهد رفت.

نمایش «مده آی سن مدار» به کارگردانی بورژین عبدالرزاقی تا پایان آذرماه سال جاری به اجراهای خود در سالن شماره ۳ پردیس تئاتر شهرزاد ادامه خواهد داد. الیکا عبدالرزاقی، احمد ساعتچیان و مهدی بجستانی بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند و تهیه کنندگی آن بر عهده امین زندگانی است.

نمایش «مثل آب برای شکلات» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشت کوهی هم عنوان اثر نمایشی است که از تاریخ ۱۴ آذر اجراهای خود را در سالن شماره ۱ پردیس تئاتر شهرزاد آغاز کرده است و اجراهای این نمایش تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت.

رویا نونهالی، بهنام پانیزه، معصومه بیگی، فاطمه جعفری، سارا شاهی، افسانه پرمر، علیرضا سرحدی، مسعود خادمی، سارینا ترقی، فاطمه احسانفر، غزل لوری، محمد شورانی بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.