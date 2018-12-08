مسابقات شنای بزرگسالان و کشتی فرنگی نوجوانان گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات شنای بزرگسالان شهرستان رشت جام شهدای خمام در این بخش برگزار شد.

در این دوره از مسابقات در رشته های کرال سینه، کرال پشت، شنای پروانه و شنای قورباغه به میزبانی شهرداری خمام با حضور ۵۱ شناگر در قالب ۵ برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها تیم شهرداری خمام با کسب ۱۴ مدال طلا، ۸ نقره و ۳ برنز به مقام قهرمانی رسید.

دخانیات رشت قهرمان مسابقات کشتی نوجوانان گیلان

مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان گیلان با حضور ۳۱ تیم و ۱۱۷ ورزشکار به میزبانی شهرستان املش برگزار شد. در این رقابت‌ها تیم کشتی فرنگی نوجوانان دخانیات رشت با ۱۵۵ امتیاز به مقام قهرمانی رسید.

تیم‌های لنگرود و تیم املش به ترتیب به مقام‌های دوم و سوم مسابقات گشتی فرنگی نوجوانان گیلان را به دست آوردند.