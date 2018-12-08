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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۱۶

با ترمیم خط ششم سراسری؛

صادرات گاز به عراق از سر گرفته شد

صادرات گاز به عراق از سر گرفته شد

صادرات گاز به عراق که به دلیل آسیب‌دیدگی خط ششم سراسری انتقال گاز برای مدتی متوقف شده بود، با ترمیم این خط از سر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، صادرات گاز ایران به عراق از مسیر نفت‌شهر به بغداد که در روزهای گذشته به سبب آسیب‌دیدگی خط ششم سراسری متوقف شده بود، دوباره آغاز شد.

خط ششم سراسری انتقال گاز از هفته گذشته (سه‌شنبه، ۶ آذرماه) به دلیل رانش زمین و وقوع سیلاب در منطقه ایستگاه حسینیه شهر اندیمشک آسیب دید و به همین علت صادرات گاز به بغداد نیز متوقف شد، اما با رفع آسیب خط، از عصر روز چهارشنبه (۱۴ آذرماه) صادرات گاز به بغداد از سر گرفته شد و به حالت عادی بازگشت.

اکنون صادرات گاز به عراق از دو مسیر نفت‌شهر - بغداد و شلمچه - بصره انجام می‌شود و صادرات گاز به عراق از مرز شلمچه - بصره نیز روال عادی خود را طی می‌کند.

کد مطلب 4479410

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