به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی شامگاه شنبه در ستاد مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بهره گیری مناسب از منابع آب در چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: کاهش بارش ها در سطح استان موجب کاهش منابع آب زیر زمینی در سطح استان شده است.

وی با اشاره به اینکه خشکسالی و کاهش بارش ها بخش کشاورزی چهارمحال وبختیاری تهدید می کند، اظهار داشت: باید زمینه برای استفاده بهینه آب در بخش کشاورزی فراهم شود.

وی ادامه داد: تمهیدات لازم برای مبارزه با خشکسالی در چهارمحال و بختیاری باید اندیشیده شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: کاهش بارش ها و خشکسالی موجب ایجاد خسارت به 80 درصد باغات سطح استان شده است.