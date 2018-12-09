هدف پلیس افزایش امنیت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم افتتاح ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان نظرآباد، اظهار کرد: با افتتاح این ستاد و استقرار کارکنان خدوم و زحمتکش نیروی انتظامی شاهد افزایش امنیت و آسایش ساکنان شهرستان نظرآباد خواهیم بود.

وی اضافه کرد: مرکز فرماندهی نظرآباد با زیربنای دو هزار و ۴۰۰ مترمربع همراه با دیوارکشی و محوطه‌سازی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع ساخته‌شده است.

فرمانده ناجا در خصوص فضای داخلی ساختمان مرکز فرماندهی این شهرستان نیز گفت: این مرکز دارای اتاق‌های اداری، بازداشتگاه، دژبانی، سرویس بهداشتی، انباری و موتورخانه است.

سردار اشتری گفت: این پروژه بااعتباری به مبلغ ۲۱ میلیارد ریال و توسط مهندسی ناجا، خیرین امنیت ساز و نهادهای دولتی نظیر شهرداری و دهیاری‌ها تأمین و ساخته‌شده است.