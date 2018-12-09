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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۲۹

در ۳ ماه اول سال ۹۷ انجام شده است؛

۳۳میلیون مراجعه سرپایی به پزشکان ومراکز پاراکلینیکی تامین اجتماعی

۳۳میلیون مراجعه سرپایی به پزشکان ومراکز پاراکلینیکی تامین اجتماعی

در ۳ ماه اول سال جاری، ۳۳ میلیون و ۵۰ هزار و ۶۹۱ بار مراجعه سرپایی به پزشکان و مراکز پاراکلینیکی در واحدهای ملکی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور انجام شده است.

 به گزارش خبرگزاری مهر،   بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۹۰۰ مراجعه سرپایی به پزشکان شاغل در مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی در بهار سالجاری انجام شده است.

بر این اساس، از مجموع مراجعه سرپایی به پزشکان شاغل در مراکز درمانی تأمین اجتماعی، ۱۰میلیون و ۶۲۷ هزار و ۹۶۴مراجعه به پزشکان عمومی بوده و۳ میلیون و ۴۵۶هزار و ۱۴۳ مراجعه به پزشکان متخصص انجام شده و همچنین یک میلیون و ۴۶ هزار و ۷۹۳ مراجعه به دندانپزشکان صورت گرفته است.

همچنین، در همین مدت ۱۷میلیون و۹۱۹ هزار و ۷۹۱ بار مراجعه به مراکز پاراکلینیکی این سازمان انجام شده است.

کد مطلب 4480268
مهناز قربانی مقانکی

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