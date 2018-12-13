خبرگزاری مهر، گروه استانها- زهرا بهرامی: هنوز یک ماه از درگذشت رئیس سازمان تامین اجتماعی و معاون او بر اثر تصادف در گرگان نگذشته بود که دوربرگردان در محدوده ابتدای روستای شصتکلاته گرگان معروف به «لُرد گاز» که محل آن حادثه بود، همچنان قربانی میگیرد؛ اما مدیران برای حل مسئله نصب سرعتگیر را انتخاب کردهاند، انتخابی که به گفته کارشناسان سادهترین راهحل بود نه درست ترین راه حل.
عصر پنج شنبه ۲۴ آبانماه بود که برخورد دو خودروی لندکروز حامل رئیس و معاون پارلمانی سازمان تأمین اجتماعی و تریلی حامل سوخت، سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان را نیمه تمام باقی گذاشت و خبر فوت «سیدتقی نوربخش» و «عبدالرحمن تاج الدین» نگاهها را به سمت دوربرگردانهای غیر استاندارد که سیدمناف هاشمی، استاندار گلستان از آنها به عنوان «تقاطعهای مرگ گلستان» نام برده بود، معطوف کرد.
در فاصله کوتاه پس از این حادثه، قبل از بریدگی لرد گاز سرعتگیری نصب شد که با انتقادات شدید از سوی کارشناسان همراه بود.
یک کارشناس ارشد برنامهریزی حملونقل و مهندسی ترافیک دراینباره به خبرنگار مهر گفت: فلسفه آرامسازی ترافیک خوب است و برای اینکه بتوانیم تا حدی ایمنی را تأمین کنیم شاید لازم باشد قبل از دوربرگردان آرامسازی ترافیک داشته باشیم اما اینکه آرامسازی چگونه انجام شود، مهم است.
مرتضی بالویی با بیان اینکه در معابر بیرون شهر کمتر از سرعتگیر یا سرعتکاه برای آرامسازی ترافیک استفاده میشود، افزود: اگر قرار است چنین هدفی (آرامسازی ترافیک) تحقق پیدا کند برای انتقال مفهوم به راننده باید بیشتر از سایر الگوها مانند درج حداکثر سرعت بر روی آسفالت، نصب تابلو، شیار لرزاننده و سطح موجدار هشدار دهنده و ... که نرمافزاری هستند، استفاده شود.
قرار نیست بجنگیم؛ هدف آگاهی بخشی است
وی افزود: ما قرار نیست باهم بجنگیم بلکه میخواهیم نسبت به وجود دوربرگردان هشدار دهیم و هدف آگاهی بخشی است؛ در این شرایط (نصب سرعتکاه) ما بار قضیه را بر دوش طرف مقابل انداختهایم و او را کنترل کردهایم اما از باب عدالت اجتماعی از آگاهی دادن به رانندهای که در حال دور زدن است غفلت کرده و به او میگوییم مطمئن باش تردد ایمنی داری.
هماکنون در گلستان به دنبال توسعه فیزیکی و سختافزاری برای حل مشکل راهها هستیم در حالی که میتوان با توسعه نرمافزاری راندمان بهتری را کسب کردوی ادامه داد: این سرعتگیر در حال حاضر در یک کریدور اصلی و جادهای که معبر جایگزین ندارد نصب شده و میتواند برای خودروهایی که محمولههای خاص حمل میکنند، انحراف مسیر را به همراه داشته باشد و در درازمدت آمار تصادفهای جلو به عقب و همچنین هزینه استهلاک خودروها را افزایش دهد.
بالویی اضافه کرد: انهدام روسازی بعد از نصب سرعتگیر بسیار شایع است و اگر زهکشی درستی انجام نشود آبگرفتگی پشت این سرعتگیر باعث استهلاک آسفالت میشود.
وی تصریح کرد: هرچند نصب سرعتگیر وضعیت این بریدگی را بغرنجتر نمیکند اما تنها میتواند ۱۰ درصد به حل موضوع کمک کند و باید راه حلهای بهتری مانند نصب سرعتگیرهای هوشمند که فقط در صورت سرعت غیرمجاز فعال میشوند و یا اصلاح شکل هندسی دوربرگردان انتخاب میشد.
این کارشناس ارشد برنامهریزی حملونقل و مهندسی ترافیک با تأکید بر اینکه باید جنس تفکر مدیران تغییر کند، گفت: سرعتگیر دمدستی، سادهترین و قابل دسترسترین گزینه انتخابی برای مدیران بوده در حالیکه میشد روی گزینههای بهتر هم کار شود.
وی خاطرنشان کرد: هماکنون در درون و برون شهرهای گلستان به دنبال توسعه فیزیکی و سختافزاری برای حل مشکل راهها هستیم در شرایطی که علم بسیار پیشرفت کرده و میتوان با توسعه نرمافزاری با هزینه بسیار کم، خروجی و راندمان بهتری را کسب کرد.
در حالیکه که کارشناسان نصب سرعتگیر را دمدستیترین راه حل انتخابی برای حل مشکل بریدگی لرد گاز میدانند مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان گلستان معتقد است این سرعتگیر به اقتضاع زمان و مکان و بر اساس ضرورت نصب شده و تنها یک مُسَکِن است.
مخالفت وزارت راه با نصب سرعتگیر در برون شهر
مهدی میقانی به خبرنگار مهر اظهار کرد: وزارت راه اساساً و بنیادی با نصب سرعتگیر در برون شهر مخالف است اما گاهی بر اساس اقتضاء زمان و مکان و همچنین تشخیص ضرورت مجبور به نصب سرعتکاه هستیم.
وی با اشاره به اینکه نصب سرعتگیر قبل از بریدگی لرد گاز بر اساس مصوبه کمیسیون ایمنی راههای استان گلستان و بهطور استاندارد نصب شده است، گفت: نصب سرعتگیر راه حل اصلی نیست اما در این شرایط مجبور به تصویب و اجرای سرعتکاه شدهایم.
نصب سرعتگیر راه حل اصلی نیست اما در این شرایط مجبور به تصویب و اجرای سرعتکاه شدهایموی افزود: ساخت دور برگردان لرد گاز در تعهدات شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل است و در صورتجلسات قبل از سال ۱۳۹۷ هم جزو مصوبات کمیسیون ایمنی استان بوده است.
میقانی ادامه داد: ساخت این دور برگردان به شرکت ساخت تکلیف شده و بر اساس پیگیریهای استاندار، فرآیند طی شده و روال قانونی در پیمان در شهریورماه امسال از طرف شرکت ساخت به پیمانکار اعلام و ابلاغ شده است.
وی با تأکید بر اینکه سرعتگیر یک مُسَکِن بوده و قانونی و استاندارد اجرا شده است، تصریح کرد: سرعتکاه راهکار نیست بلکه در شرایطی که الزامات قانونی موجود و اقدامات ایجابی (تابلوی کاهش سرعت) اثر نمیکند، مجبور میشویم اقدامات صلبی (نصب سرعتگیر) را به اجرا بگذاریم تا جریان ترافیک آرامسازی شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گلستان تأکید کرد: ساخت دور برگردان لرد گاز در دستور کار قرار دارد و پیمانکار آن مشخص شده است اما تا تکمیل و اجرای آن باید به سمتی برویم که منجر به کاهش تصادفات و تلفات شود.
با توجه به اتفاقات تلخ و تصادفهای شدید در بریدگیهای غیر استاندارد در استان، گلستان به مُسکن (سرعتگیر) نیاز ندارد و کارشناسان بر تغییر تفکر مدیران و جایگزینی شیوههای نرمافزاری به جای راه حلهای سخت افزارانه تأکید دارند.
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