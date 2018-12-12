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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۸:۳۷

اعلام شرایط و مهلت ارسال مقالات کنگره بزرگداشت آیت‌الله شاهرودی

اعلام شرایط و مهلت ارسال مقالات کنگره بزرگداشت آیت‌الله شاهرودی

شرایط و مهلت ارسال مقالات علمی به کنگره بین‌المللی بزرگداشت حضرت آیت‌الله حاج سید محمود شاهرودی(ره) اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرایط و مهلت ارسال مقالات علمی به کنگره بین‌المللی بزرگداشت حضرت آیت‌الله حاج سید محمود شاهرودی (ره) اعلام شد.

محورهای مقالات به شرح زیر است:

حضرت آیت‌آلله شاهرودی (ره) و میراث فقهی و اصولی

حضرت آیت‌آلله شاهرودی (ره) و میراث جاودان وقف

حضرت آیت‌آلله شاهرودی (ره) و نهضت امام خمینی (ره)

حضرت آیت‌آلله شاهرودی (ره) و روش شناسی اجتهاد و فقاهت

حضرت آیت‌آلله شاهرودی (ره) و حوزه‌های علمیه و مرجعیت

حضرت آیت‌آلله شاهرودی (ره) و سرگذشت علمی

حضرت آیت‌آلله شاهرودی (ره) و خدمات اجتماعی

حضرت آیت‌آلله شاهرودی (ره) و سیره عملی

شرایط ارسال مقالات:

۱- ارسال چکیده مقالات تا پایان دی‌ماه ۱۳۹۷

۲- ارسال اصل مقالات تا پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۷

۳- ارسال چکیده و اصل مقالات در قالب فایل pdf و word به آدرس الکترونیکی:

info@mshahroudi.com و یا به دبیرخانه علمی کنگره در قم

۴- تدوین مقالات در قالب استانداردهای علمی در ساختار و محتوا

آدرس دبیرخانه‌ها:

دبیرخانه مرکزی کنگره : ایران - تهران
خیابان نوفل لوشاتو سازمان اوقاف وامورخیریه
ساختمان مهر طبقه چهارم اداره ترویج وقف
تلفن ۰۹۱۹۸۰۷۰۳۰۵
www.oghaf.ir
دبیرخانه علمی کنگره : ایران - قم 
خیابان دور شهر کوچه ۲۲ پلاک ۴۵
تلفن ۰۹۱۲۷۵۸۰۳۵۷
دبیرخانه شعبه سمنان : ایران - سمنان 
میدان مشاهیر خیابان باغ فردوس
کوچه چهاردهم  پلاک ۲۷۱
تلفن ۰۲۳۳۳۳۶۴۴۸۵
info@mshahroudi.com

کد مطلب 4482605

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