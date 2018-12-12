به گزارش خبرگزاری مهر، شرایط و مهلت ارسال مقالات علمی به کنگره بینالمللی بزرگداشت حضرت آیتالله حاج سید محمود شاهرودی (ره) اعلام شد.
محورهای مقالات به شرح زیر است:
حضرت آیتآلله شاهرودی (ره) و میراث فقهی و اصولی
حضرت آیتآلله شاهرودی (ره) و میراث جاودان وقف
حضرت آیتآلله شاهرودی (ره) و نهضت امام خمینی (ره)
حضرت آیتآلله شاهرودی (ره) و روش شناسی اجتهاد و فقاهت
حضرت آیتآلله شاهرودی (ره) و حوزههای علمیه و مرجعیت
حضرت آیتآلله شاهرودی (ره) و سرگذشت علمی
حضرت آیتآلله شاهرودی (ره) و خدمات اجتماعی
حضرت آیتآلله شاهرودی (ره) و سیره عملی
شرایط ارسال مقالات:
۱- ارسال چکیده مقالات تا پایان دیماه ۱۳۹۷
۲- ارسال اصل مقالات تا پایان بهمنماه ۱۳۹۷
۳- ارسال چکیده و اصل مقالات در قالب فایل pdf و word به آدرس الکترونیکی:
info@mshahroudi.com و یا به دبیرخانه علمی کنگره در قم
۴- تدوین مقالات در قالب استانداردهای علمی در ساختار و محتوا
آدرس دبیرخانهها:
دبیرخانه مرکزی کنگره : ایران - تهران
خیابان نوفل لوشاتو سازمان اوقاف وامورخیریه
ساختمان مهر طبقه چهارم اداره ترویج وقف
تلفن ۰۹۱۹۸۰۷۰۳۰۵
www.oghaf.ir
دبیرخانه علمی کنگره : ایران - قم
خیابان دور شهر کوچه ۲۲ پلاک ۴۵
تلفن ۰۹۱۲۷۵۸۰۳۵۷
دبیرخانه شعبه سمنان : ایران - سمنان
میدان مشاهیر خیابان باغ فردوس
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