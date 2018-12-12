خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: اوایل امسال و در یک‌قدمی آغاز لیگ دسته دوم فوتبال کشور؛ استان همدان که می‌رفت با سقوط تیم فوتبال پاس به لیگ دسته سوم، با یک نماینده در لیگ دسته دوم فوتبال حضور پیدا کند با حمایت‌های استاندار وقت محمدناصر نیکبخت صاحب یک سهمیه لیگ دسته دومی با مبلغی که شنیده می‌شود ۶۰۰ میلیون بوده شد.

تیم فوتبال پاس همدان با خرید این سهمیه دوباره به لیگ دسته دوم بازگشت تا باز هم شاهد این باشیم که در این فصل همدان ۲ نماینده با حضور تیم فوتبال شهرداری و پاس در لیگ دسته دوم داشته باشد.

پاسی‌ها در این مسیر دیر کار خود را آغاز کردند چراکه اختلاف‌هایی برای انتخاب سرمربی در هیئت‌مدیره و زمان مدیرعامل وقت تیم امیر عظیمی صورت گرفت به طوری که ابتدا رضا عنایتی با نظر مدیرعامل به‌عنوان سرمربی انتخاب شد که درنهایت اختلافاتی در این زمینه به وجود آمد و در فاصله ۱۰ روزه تا شروع لیگ دسته دوم فوتبال کشور سکان پاس به احمد جمشیدیان که یک فرد بومی محسوب می‌شد؛ سپرده شد.

جمشیدیان سابقه مربیگری نداشت

در ابتدا به دلیل اینکه جمشیدیان سابقه مربیگری نداشت انتقادهای زیادی به این انتخاب صورت گرفت و نتایج هفته‌های نخست این تیم نیز دلیل بر این شد تا این انتقادات هفته‌به‌هفته بیشتر شود اما آغاز دیرهنگام تمرینات این تیم و مشکلات بدن‌سازی یکی از دلایل نتایج هفته‌های نخست بود.

تیم فوتبال پاس همدان در ۷ هفته نخست نتوانست پیروزی کسب کند تا احمد جمشیدیان در لبه تیغ قرار بگیرد اما حمایت‌های هیئت‌مدیره و اعتمادی که به وی صورت گرفت باعث شد تا همچنان جمشیدیان سکان هدایت پاس را بر عهده داشته باشد.

اما بعد از این هفته سه پیروزی پیاپی و پر گل پاس در هفته‌های هشتم، نهم و دهم باعث شد تا فشارهای روحی و روانی از کادر فنی و بازیکنان پاس برداشته شود، در ادامه نیز پاسی‌ها در هفته یازدهم برابر شهدای بابلسر به تساوی یک‌بریک رسیدند و در دو هفته پایانی نیم‌فصل نیز دو برد شیرین برابر نیروی زمینی تهران و مس شهربابک کسب کردند.

در پایان نیم‌فصل اول تیم فوتبال پاس همدان با ۵ پیروزی، ۵ تساوی و تنها ۲ شکست و با کسب ۲۰ امتیاز در رده دومی جدول گروه ب مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور قرار گرفت تا خود را در قامت یکی از مدعیان قهرمانی در این گروه و صعود به لیگ دسته اول فوتبال کشور معرفی کند.

تیم فوتبال شهرداری دیگر نماینده فوتبال استان در لیگ دسته دوم با توجه به اعتمادی که در پایان فصل قبل به سرمربی بومی خود بابک صمدیان داشت در این فصل نیز نیمکت مربی گیری خود را به صمدیان سپرد.

وضعیت برای تیم فوتبال شهرداری همدان بحرانی است

شهرداریچی های همدان در هفته‌های نخست عملکرد به نسبت مناسبی داشتند اما از هفته ششم این تیم ۳ باخت پیاپی برابر شهرداری بم، داماش گیلان و خوشه طلایی ساوه کسب کرد تا وضعیت برای این تیم همدانی کمی بحرانی شود.

هرچند در هفته‌های پایانی لیگ تیم فوتبال شهرداری همدان یک پیروزی خانگی برابر فولاد نوین کسب کرد اما در نیم‌فصل نخست لیگ دسته دوم فوتبال کشور این تیم همدانی علی‌رغم اینکه بازی زیبایی به نمایش می‌گذاشت و در هر بازی بیش از ۵ موقعیت گل ایجاد می‌کرد اما درنهایت با بی‌دقتی بازیکنان و بدشانسی که گریبان این تیم را گرفته بود نتوانست نتایج لازم را کسب کند.

این موارد تاکید می کند که به‌طورقطع در تعطیلات نیم‌فصل باید با جذب چند مهره خصوصاً در خط حمله این نقیصه برطرف شود تا بتوانند بیشتر از موقعیت‌های به دست آمده استفاده کنند.

شهرداری با ۱۱ امتیاز در رده نهم جدول است

در نیم‌فصل نخست شهرداری با ۵ شکست، ۲ پیروزی و ۵ تساوی با ۱۱ امتیاز در رده نهم جدول الف مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور قرار گرفت.

قائم‌مقام تیم فوتبال پاس همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم فوتبال پاس همدان در این فصل اظهار داشت: در ابتدا در بحث انتخاب سرمربی در تیم فوتبال پاس همدان تردیدهای زیادی وجود داشت و یک کمیته فنی از قبل تشکیل شد و چند گزینه بومی و غیربومی را برای سرمربیگری این تیم اولویت‌بندی کردیم که در ابتدای فصل مدیرعامل وقت رضا عنایتی را برخلاف نظر کمیته فنی انتخاب کرد.

علی ضمیری افزود: البته به نظر من وقتی هیئت‌مدیره یک نفر را به‌عنوان مدیرعامل انتخاب می‌کند وی حق دارد هرکسی را به‌عنوان سرمربی انتخاب کند ولی درنهایت این انتخاب به سرانجام نرسید و رضا عنایتی با کادری که آورده بود جدا شد.

وی با اشاره به انتخاب احمد جمشیدیان به‌عنوان سرمربی گفت: ۱۰ روزه مانده به لیگ؛ جمشیدیان انتخاب شد و تردیدهایی نیز در این زمینه وجود داشت چون جمشیدیان تجربه سرمربیگری نداشت و این انتخاب به‌نوعی ریسک بود.

ضمیری خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی ما فرصت نقل و انتقالات را هم ازدست‌داده بودیم و اکثر بازیکنان لیگ دسته دوم و لیگ یک جذب‌شده بودند و این شرایط طبیعی بود که ما در هفته‌های نخست با توجه به جذب دیر هنگام چند بازیکن و شروع دیرهنگام تمرینات نتوانیم نتایج لازم را کسب کنیم چون حداقل ۸ هفته برای تمرینات قبل از فصل نیاز است.

قائم‌مقام تیم فوتبال پاس همدان با اشاره به روند نتایج این تیم بیان کرد: دلایل زیادی برای نگرفتن نتیجه در هفته‌های نخست وجود داشت اما رفته‌رفته این تیم روند رو به رشد خود را پیدا کرد و در ۶ هفته اخیر توانستند، ۵ پیروزی و یک تساوی را رقم بزنند و به جدول رده‌بندی بازگردند.

بازیکنان امسال پاس بسیار کم حاشیه هستند

وی عنوان کرد: در فوتبال پیروزی شانسی به دست نمی‌آید و امسال یک آرامش خوبی در تیم فوتبال پاس همدان وجود دارد و همین آرامش باعث نتیجه‌گیری تیم شده همچنین بازیکنان اعتماد کاملی به کادر فنی خوددارند و بازیکنان امسال پاس بسیار کم حاشیه هستند.

ضمیری با اشاره به‌سلامت کادر فنی گفت: برای کادر فنی شرایط بازیکنان امسال بسیار مهم است و می‌بینیم که از بازیکنان جوان و بومی به‌خوبی استفاده می‌کنند و به‌نوعی هر بازیکنی در تمرینات عملکرد خوبی داشته باشد در ترکیب قرار می‌گیرد و سفارشی از کسی نمی‌گیرند.

قائم‌مقام تیم فوتبال پاس همدان یادآور شد: همین سلامت کادر فنی و اینکه بازیکنان می‌دانند که کادر فنی بر اساس عملکرد بازیکنان تصمیم می‌گیرد باعث شد تا اعتماد و همدلی خوبی در تیم فوتبال پاس همدان به وجود بیاید.

منابع مالی به پاس تزریق شود

وی با اشاره به مشکلات این تیم بیان کرد: جلسات متعددی در این هفته برگزار کرده‌ایم و مدیرکل ورزش و جوانان استان پیگیر انتخاب هیئت‌مدیره و مدیرعامل رسمی باشگاه است تا منابع مالی که قولش را داده‌اند به‌موقع تزریق شود.

قائم‌مقام تیم فوتبال پاس همدان با اشاره به نزدیک بودن امتیازات به هم گفت: شرایط در جدول گروه ب این مسابقات به‌گونه‌ای است که با یک باخت و پیروزی رتبه تیم‌ها در جدول تغییرات زیادی می‌کند و برای پاس می‌تواند این موضوع خطرناک باشد.

وی خاطرنشان کرد: در حالی که پاس شخصیت گرفته برای نتیجه‌گیری باید مسئولان حمایت‌های مالی و معنوی داشته باشند تا این روند خوب ادامه پیدا کند.

ضمیری با اشاره به حمایت هواداران نیز بیان کرد: در این نیم‌فصل نخست هواداران واقعاً برای پاس سنگ تمام گذاشتند و جا دارد از تک‌تک این هواداران که از یکی از دلایل خروج پاس از بحران و نتیجه‌گیری این تیم بودند کمال سپاس و تشکر را داشته باشم.

بدشانسی یقه شهرداری همدان را گرفت

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط این تیم در نیم‌فصل نخست اظهار داشت: در هفته‌های ابتدایی تیم ما نتایج به نسبت خوبی را کسب کرد اما از هفته ششم متأسفانه بدشانسی‌های مختلفی گریبان تیم فوتبال ما را گرفت.

بابک صمدیان افزود: ما در دیدار خانگی برابر داماش گیلان در هفته ششم بیش از ۱۰ موقعیت گل زنی به‌زعم کارشناسان فوتبالی از دست دادیم و این شرایط در هر بازی برای ما وجود داشت.

مشکلات روحی و روانی بیرون زمین در چند هفته به ما فشار وارد کرد وی با اشاره به سبک بازی تیم گفت: هر کسی که در این فصل بازی‌های تیم فوتبال شهرداری همدان را تماشا کرده به این موضوع اعتقاد دارد که ازنظر فنی و ارائه یک بازی زیبا تیم فوتبال شهرداری همدان مشکلی ندارد و متأسفانه کمی مشکلات روحی و روانی بیرون زمین در چند هفته به ما فشار وارد کرد.

صمدیان خاطرنشان کرد: در نتیجه‌گیری یک تیم عوامل زیادی در خارج از زمین وجود دارد که همه و همه باید دست‌به‌دست هم دهند تا یک تیم با آرامش به سمت گرفتن نتیجه پیش برود.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان با اشاره به برنامه برای تعطیلات نیم‌فصل بیان کرد: دور جدید تمرینات ما بعد از ۳ روز تعطیلی از روز پنجشنبه ۲۲ آذرماه برای نیم‌فصل دوم آغاز می‌شود و در بازه تعطیلی ۲۰ روزه تا شروع مسابقات ۳ دیدار تدارکاتی را نیز در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی افزود: ۷ بازیکن غیربومی را کنار گذاشته‌ایم و چندین بازیکن نیز در این بازه زمانی از ما جدا خواهند شد و به دنبال جذب بازیکن از ظرفیت بومی استان هستیم و هرکس که توانایی بازی در لیگ دسته دوم را در خود می‌بیند می‌تواند در تمرینات ما شرکت کند.

صمدیان با اشاره به نیم‌فصل دوم گفت: به‌طورقطع به دنبال این هستیم روند نتیجه‌گیری تیم فوتبال شهرداری همدان در نیم‌فصل دوم تغییر کند و باقدرت بیشتر در دور دوم حضور پیدا کنیم.

در پایان گفتنی است؛ باید ظرفیت لازم برای نتیجه گیری این دو تیم در فوتبال همدان با حمایت های مسئولان رده بالای استان از استاندار، مدیرکل ورزش و نمایندگان مجلس فراهم شود تا بعد از سال ها شاهد یک موفقیت و صعود در فوتبال و ورزش استان همدان باشیم.