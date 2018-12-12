واشنگتن فرزندان مقامات ایرانی را از آمریکا اخراج می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، «برایان هوک» نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در یک پیام ویدئویی که در صفحه توئیتر وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، تحصیل فرزندان مقامات ایرانی در ایالات متحده را یک نمونه دیگر از ریاکاری دانست.

هوک افزود: در حالی که ایرانی ها شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند خانواده‌های خود را به کشور «به اصطلاح شیطان بزرگ» می‌فرستند تا با استفاده از پول مردم ایران در آنجا زندگی و تحصیل کنند.

وی گفت: می‌توانم بگویم ما داریم روی این مسئله کار می‌کنیم در حالی که من نمی‌توانم درباره پرونده‌های افراد یا گفتگوهایمان درباره سیاست داخلی‌ مان صحبت کنم.

شبکه «ان بی سی» اخیرا خبر داده بود که خانواده‌های آمریکایی‌های زندانی در ایران در نامه‌ای از دولت دونالد ترامپ خواسته‌اند که ویزای فرزندان مقامات که در آمریکا حضور دارند را لغو کند.

پیش از آن در روز ۱۰ مرداد یکی از مقامات سابق از ترامپ خواسته بود تا فهرست بستگان مقامات ایرانی را که در ایالات متحده زندگی می‌کنند یا کارت اقامت دائم (گرین کارت) دارند، منتشر کند.