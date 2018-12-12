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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۱

برایان هوک؛

واشنگتن فرزندان مقامات ایرانی را از آمریکا اخراج می کند

واشنگتن فرزندان مقامات ایرانی را از آمریکا اخراج می کند

نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، اعلام کرد که این وزارتخانه موضوع اخراج فرزندان مقامات جمهوری اسلامی از این کشور را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «برایان هوک» نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در یک پیام ویدئویی که در صفحه توئیتر وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، تحصیل فرزندان مقامات ایرانی در ایالات متحده را یک نمونه دیگر از ریاکاری دانست.

هوک افزود: در حالی که ایرانی ها شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند خانواده‌های خود را به کشور «به اصطلاح شیطان بزرگ» می‌فرستند تا با استفاده از پول مردم ایران در آنجا زندگی و تحصیل کنند.

وی گفت: می‌توانم بگویم ما داریم روی این مسئله کار می‌کنیم در حالی که من نمی‌توانم درباره پرونده‌های افراد یا گفتگوهایمان درباره سیاست داخلی‌ مان صحبت کنم.

شبکه «ان بی سی» اخیرا خبر داده بود که خانواده‌های آمریکایی‌های زندانی در ایران در نامه‌ای از دولت دونالد ترامپ خواسته‌اند که ویزای فرزندان مقامات که در آمریکا حضور دارند را لغو کند.

پیش از آن در روز ۱۰ مرداد یکی از مقامات سابق از ترامپ خواسته بود تا فهرست بستگان مقامات ایرانی را که در ایالات متحده زندگی می‌کنند یا کارت اقامت دائم (گرین کارت) دارند، منتشر کند.

کد مطلب 4483002
عبدالحمید بیاتی

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    نظرات

    • تابوت IR ۱۰:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      97 5
      پاسخ
      آفرین به دولت احمق ترامپ به اين دليل كه آقازاده ها را احراج مي كند
      • IR ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
        18 3
        مرگ بر آمریکا. ترامپ بیشعور این یار هم به قولت عمل کن.
    • amir IR ۱۱:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      118 0
      پاسخ
      بگید بی زحمت اگر اسم هاشون را هم موقع اخراج اعلان کنید متشکر می شویم
    • کمالی GE ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      67 2
      پاسخ
      خوب می رن یک کشور تپل اروپایی. مرگ بر آمریکا هم دو دستی میگن. مرگ بر آمریکا
    • مهدی IR ۱۱:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      109 1
      پاسخ
      یعنی اگر آمریکا این کار را انجام دهد با همه دشمنی‌هایی که کرده واقعاً لطف بزرگی در حق هشتاد میلیون ایرانی میکنه. آمریکا اگر بد است برای همه بد است.
      • مهدی IR ۱۵:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
        13 0
        عالی
      • IR ۱۸:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
        0 0
        ساده نباش، چه لطفی؟ دعا کن برنگردن اگه برگردن باید برای همشون شغل مدیریتی با حقوق نجومی درست بشه
    • میثم IR ۱۱:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      97 1
      پاسخ
      یکی از خبرای خوش. دوست دارم با تحقیر اخراجشون کنن. آقایون فرزندانشون رو با دلارهای ملت میفرستن همون کشورهایی که مدام دارن به ما ظالم میکنن
    • IR ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      75 1
      پاسخ
      دمشون گرم.
    • IR ۱۱:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      109 2
      پاسخ
      بنظر من اخراجشون نکن! آنها را زندانی کنن و بعد بعنوان اسیر از آنها استفاده کنن! اصلا ببندشون به گاری تا باربری کنن!
    • IR ۱۱:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      67 0
      پاسخ
      کار خوبیه
    • نیما IR ۱۱:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      61 0
      پاسخ
      خداجون شکرت
    • ک IR ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      45 0
      پاسخ
      عالیه.از کشورتون بیرونشون کنید
    • IR ۱۲:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      50 0
      پاسخ
      این کار خدمتی به مردم ایران است!
    • US ۱۲:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      63 0
      پاسخ
      خدا کنه این کارو بکنن. این ها نه تنها از امریکا بلکه باید از کشورهای دیگر هم اخراج شوند
    • وحید IR ۱۲:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      51 0
      پاسخ
      خدا پدرتونو بیامرزه. بیرونشون کنید
    • IR ۱۲:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      48 0
      پاسخ
      بهترین تنبیه انقلابی‌نماهای سر سفره انقلاب
    • حميد IR ۱۲:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      57 0
      پاسخ
      اگر واقعا اين كار رو بكنن دمشون گرم ولي اين كار رو نميكنن چون يكي از بزرگترين منبع درآمدشون رو از دست ميدن، ميدونين همين آقازاده ها چقدر پول بيت المال رو ميبرن آمريكا
    • پیر مرد IR ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      40 1
      پاسخ
      اگه بَده، اگر شیطان بزرگ است، اگر دشمن ایران است باید برای همه باشد. این یک حرف حق و درست است و باید فرزندان مسئولین که در اونجا زحمت میکشند به کشور برگردند
    • حسینی IR ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      37 1
      پاسخ
      اینو درست می گه . دست ریاکاران رو میشه.
    • یوسف IR ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      13 27
      پاسخ
      سلام. مقامات ایرانی هم برای تلافی کردن می توانند وابستگان به دولت آمریکا که در ایران حضور دارن را اخراج کند!!! همه اونایی که بهش خط میدن و خواستار تحریم ملت ایران بودند و هستند!!
    • IR ۱۲:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      40 0
      پاسخ
      ترامب اگه راست میگه باید همه فرزندان مسئولین رو که در امریکا هستند دیبورت کنه
    • گلی IR ۱۲:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      24 0
      پاسخ
      هوای ایران واسه اونا ناسازگاره. میرن به یه کشور خوش آب و هوا
    • یعقوب فرزانه صاحبی IR ۱۲:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      22 0
      پاسخ
      بنظرم اگه دولت امریکا این کار را که هوک گفته انجام بده خیلی عالیه! ولی فکر نکنم ترامپ تاجر مسلک اینو انجام بده چون که کلی پول اینها بابت تحصیل اونجاست
    • IR ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      33 0
      پاسخ
      از آمریکا اخراجشان کنند به اروپا و کانادا میروند. هزینه جابجایی آنها نیز توسط ابوی محترمشان از بیت المال ملت پرداخت خواهد شد.
    • IR ۱۲:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      28 1
      پاسخ
      خدا را شکر. اگه فرزند مقامات از آمریکا اخراج شوند مشخص می‌شود ریاکاران چه کسانی هستند
    • سیناا IR ۱۲:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      30 0
      پاسخ
      مرگ بر خائنین به ملت
    • محمد IR ۱۲:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      30 0
      پاسخ
      اگر بیرون انداختی اونوقت رفتند اروپا چی؟ پیشنهاد میکنم بندازشون زندان ....
    • IR ۱۲:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      22 0
      پاسخ
      عالیه
    • بی نام US ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      24 0
      پاسخ
      اگر انجام شود خیلی خوب است آقایون با این کار تنبیه می‌شوند
    • ملکوت IR ۱۳:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      16 0
      پاسخ
      خوشم میاد با خواری اخراجشون کنید این آقازاده های بی درد. اگر این کار رو بکند این ترامپ دیوانه .
    • IR ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      17 0
      پاسخ
      آفرین به ترامپ با اون کله پوکش.
    • فلک زده IR ۱۳:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      7 4
      پاسخ
      ترامپ هرگز چنین کاری نمیکنه!
      • فلک زده IR ۰۹:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
        0 0
        خبرگزاری مهر آخه چرا بقیه مطلب این خبر را حذف کرده اید؟!
    • امیدوار به خدا IR ۱۳:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      12 10
      پاسخ
      شخصا از ترامپ خواهش میکنم که این کار را نکند این عمل خدمتی به مردم ایران نیست! چونکه اینا بعد از ورود به ایران پست های مدیریتی را اشغال کرده و کشور را خراب میکنند
    • رضا IR ۱۳:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      21 0
      پاسخ
      اینبار دم آمریکا گرم اگر اینکار بشه چه خوب میشه
    • IR ۱۳:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      19 1
      پاسخ
      همين درسته، اگر شيطان بزرگ هست لزومي نداره اونجا زندگي كنند
    • IR ۱۳:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      19 0
      پاسخ
      لایک دارین.... اونها با پول بیت المال به دشمن پناه ببردن ... کاش انگلیس هم چنین اقدامی را بکند.
    • علی IR ۱۳:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      16 1
      پاسخ
      دمشون گرم
    • . IR ۱۴:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      14 0
      پاسخ
      کاش زمانیکه اخراجشون مبکنن همزمان تحریمشون هم بکنه که نشن دلال و کاسب تحریم!!!
    • IR ۱۴:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      15 0
      پاسخ
      زودتر اینا رو اخراج کنین
    • IR ۱۴:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      13 1
      پاسخ
      برید تو پیج ای یارو کله پوک، بهش بگید مرد باش و این حرفتو عملی کن
    • IR ۱۴:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      14 0
      پاسخ
      امریکا برای مردم لولو و برای مسئولان خالو است که بچه ها را فرستادن خونه خالو ؟
    • ایرانی IR ۱۴:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      18 0
      پاسخ
      یه کار مثبتی که ترامپ می کنه اینه!
    • چنگیز CA ۱۴:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      13 0
      پاسخ
      افرین بر برایان هوک اگه واقعا به حرفت عمل کنی دمت گرم
    • IR ۱۴:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      14 0
      پاسخ
      اگر تا حال بیرون نکرده خیلی حماقت کرده اند اتحادیه اروپاهم باید اینکارو بکنه دستشان درد نکنه
    • ناشناس IR ۱۵:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      17 3
      پاسخ
      آمریکا برای من و شما بده، اما برای خانواده ها و بچه های برخی مسئولین که از قبال انقلاب به پست و مقام رسیدن عالیه.
    • بهزاد IR ۱۶:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      10 0
      پاسخ
      به نظر من بهتره این ژنهای خوب به مسکو یا پکن نقل مکان کنند و نگران خرجش هم نباشند
    • IR ۱۶:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      10 1
      پاسخ
      تنها کار درست ترامپ فکرکنم همین مورد باشه😊
    • سعید IR ۱۶:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      8 1
      پاسخ
      با دیدن نظرات شما عزیزان به خودم بالیدم که ایرانیم و استکبارستیز. ولی نمیدونم اونها که منفی اعلام کردند چه آدمایی هستند!!!
    • IR ۱۶:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      12 0
      پاسخ
      اولین ثواب ترامپ در طول عمر
    • کوفته IR ۱۶:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      8 0
      پاسخ
      این از ریاکاری گذشته
    • دست خدا IR ۱۷:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      1 0
      پاسخ
      با ذکر اسامیشون اخراجشون کنن.
    • حبیب IR ۱۷:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رو شکر که میخوان اینارو رو پرت کنند بیرون.
    • رضا DE ۱۸:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      1 0
      پاسخ
      چه کیفی داره اینا رو بیرون کنند
    • ایرانی IR ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      همه اینها را اخراج کنید
    • IR ۱۸:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      4 0
      پاسخ
      تحریم های ثانویه هم شامل حالشون بشه و جای دیگه راهشون ندند و برگردن کشورشون تا همگی با هم تحریم ها را به زانو درآوریم
    • احمد IR ۱۸:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      محاله این اتفاق بیافته
    • IR ۱۸:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      1 0
      پاسخ
      اگر امریکا تنها یک کار درست کرده باشد آن هم اخراج آنها از امریکا است. آنها با پول بیت المال آنجا زندگی میکنند در حالی که اکثریت مردم با گرانی به سختی زندگی میکنند.
    • IR ۲۲:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      کدام یک از مسئولین فعلی سابقه جبهه دارند؟ کدام یک از فرزندان آنها سابقه خدمت دارد؟ کدام یک از بچه های آنها سابقه بسیج یا جبهه دارد؟ وقتی دولتمردان ما لیبرالیسم هستند باید فاصله فقیر و پول دار بیش از این بشه
    • محمد NL ۰۰:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      این کار درستی هست حتی اگر توسط ترامپ انجام شود. باید در اروپا و کانادا هم پیگیری شود.
    • IR ۱۲:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
      1 0
      پاسخ
      آنها را زندانی و شکنجه کنین تا دل مردم خنک بشه!
    • IR ۰۹:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
      1 1
      پاسخ
      اینها در همون زباله دانی (امریکا) باشن بهتره!!!

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