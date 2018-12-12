سوخوی مسافری مورد تأیید است/ شاید به برخی اصلاحات نیاز داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی عابدزاده معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اخیرا از موافقت این سازمان با خرید هواپیماهای مسافری سوخو سوپرجت ۱۰۰ خبر داده است.

به گفته عابدزاده این هواپیما امکان تطابق با آب و هوای و جغرافیای ایران را دارد.

هنوز مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری درباره جزئیات و دستورالعمل احتمالی سازمان هواپیمایی کشوری برای خرید سوخو اظهار نظر نکرده اند.

کارشناس صنعت هوانوردی: بلوک شرق؛ مشتری اصلی سوخو

در همین خصوص یک کارشناس فنی هواپیمای سوخو در بخش هوانوردی نظامی که نخواست نامش فاش شود، در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا کنون هواپیمای سوخوی مسافری و سیویل در ایران نداشته ایم، افزود: اگرچه اساس و پایه هوانوردی نظامی در ایران، هواپیماهای آمریکایی است، اما در دوره پس از انقلاب به دلیل تحریم ها از هواپیماهای نظامی سوخو هم استفاده کرده ایم. اما این نوع هواپیما تاکنون در بخش غیر نظامی استفاده نشده است.

وی که بدلیل شغل خود درخواست کرد نامش در مصاحبه ذکر نشود، افزود: اینکه گفته می شود این هواپیما با آب و هوای ایران سازگاری ندارد، چندان صحیح نیست. برای تأیید خرید سوخوی مسافری از روسیه، یک تیم تحقیقاتی از کارشناسان ایرانی مسلط به این نوع هواپیما، امکان پرواز آن در آسمان و جغرافیای ایران را بررسی و تأیید کرده اند. ممکن است نیاز به برخی اصلاحات داشته باشد اما به طور کلی مورد تأیید است.

به گفته این کارشناس صنعت هوانوردی، بیش از ۹۰ درصد فروش سوخو اعم از نظامی و سیویل در کشورهای بلوک شرق سابق شامل اروپای شرقی مانند اوکراین و آسیای میانه به خصوص تاجیکستان و قزاقستان بوده است. با این حال می تواند در شرایط آب و هوایی ایران هم مورد استفاده قرار گیرد.

دبیر انجمن ایرلاین ها: در خرید نوع هواپیمای سوخو دقت شود

گفتنی است پیش از این نیز مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن صنفی شرکت های هواپیمایی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره خرید هواپیماهای مسافری سوخو از روسیه اظهار داشت: این شرکت روسی دو نوع هواپیمای مسافری تولید می کند؛ یک مدل از هواپیماها به صورت ۱۰۰ درصد روسی هستند که کارشناسان صنعت هوانوردی ایران نتوانسته اند مورد تأیید بودن آن را بپذیرند. یک مدل دیگر از هواپیماهای سوپرجت سوخو ۱۰۰ محصولاتی هستند که به صورت مشترک میان روسیه، آمریکا و اروپا تولید شده اند که البته بخش اعظم قطعات آن روسی است؛ اما در چند بخش حیاتی هواپیما از قطعات تولید غرب استفاده شده است. هواپیمای مدل دوم مورد تأیید کارشناسان این صنعت است اما به نظر می رسد خرید این نوع هواپیماها نیازمند اخذ مجوز اوفک (اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا) باشد که به دلیل اعمال مجدد تحریم های ایران، این امکان وجود ندارد.

بازاریابی هواپیمای سوخو پیش از لغو برجام

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته و پیش از لغو یک طرفه برجام از سوی آمریکا، شرکت هواپیماسازی سوخو برای بازاریابی از میان شرکت های هواپیمایی ایران نمایشگاهی از محصولات این شرکت را در تهران برگزار کرد و در این نمایشگاه تعدادی از هواپیماهای این شرکت که در مسیر بازگشت از کشور دیگری به روسیه بودند، چند ساعتی در تهران به نمایش گذاشته شدند.

وزارت راه و شهرسازی در آن دوره زمانی در حال دریافت تعدادی از هواپیماهای غربی بود که در پسابرجام با شرکت های ایرباس، بوئینگ و ای تی آر به امضا رسانده بود.