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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۵

معاون فنی محیط زیست همدان تاکید کرد:

پایش زیستگاه‌های پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی در همدان

پایش زیستگاه‌های پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی در همدان

همدان - معاون فنی حفاظت محیط زیست استان همدان بر نظارت و پایش تالاب ها و زیستگاه های پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی در راستای پیشگیری از ورود و شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد طیور تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفی خانی پیش از ظهر چهارشنبه در چهارمین کارگروه تخصصی مخاطرات زیست محیطی استان همدان که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط و اعضای کارگروه در سالن جلسات اداره کل حفاظت محیط زیست استان تشکیل شد، بر نظارت و پایش تالاب ها و زیستگاه های پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی در راستای پیشگیری از ورود و شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد طیور تاکید کرد.

وی گفت: نظارت و پایش تالاب ها، زیستگاه های پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی، مرغداری ها به خصوص واحدهای مرغ تخم گذار و مادر، کشتارگاه های طیور، مراکز عرضه ماکیان و پرندگان زینتی و مراکز عرضه کود مرغی توسط دستگاه های مرتبط از جمله محیط زیست، دامپزشکی، جهاد کشاورزی و بهداشت از اهمیت بالایی در پیشگیری از ورود و شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد طیور برخوردار است.

مهدی صفی خانی ادامه داد: در راستای پیشگیری و مقابله با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به خصوص معدوم سازی و دفن بهداشتی لاشه ها در صورت وقوع بیماری، باید طبق مفاد دستورالعمل پیشگیری و مقابله با بیماری اقدام لازم صورت پذیرد.

صفی خانی در ادامه به موضوع اتلاف گونه های مختلف جانوری بر اثر تصادف، در جاده ها و مسیرهای موصلاتی استان اشاره و عنوان کرد: در راستای پیشگیری از حوادث جاده ای حیات وحش با خودروها طی یکسال گذشته تمام مسیرهای مهاجرت گونه های جانوری توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان تابلو گذاری شده است.  

وی اضافه کرد: با توجه به وقوع تصادف و مشاهده لاشه ها در جاده ها، تسریع در جابه جایی لاشه ها در سریعترین زمان ممکن لازم بوده و در جهت پیشگیری از انتقال بیماری های مشترک انسان و حیوانات باید لاشه های حیوانات تلف شده در اسرع وقت جمع آوری و به صورت اصولی دفن بهداشتی شوند.

کد مطلب 4483188

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