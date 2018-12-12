به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفی خانی پیش از ظهر چهارشنبه در چهارمین کارگروه تخصصی مخاطرات زیست محیطی استان همدان که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط و اعضای کارگروه در سالن جلسات اداره کل حفاظت محیط زیست استان تشکیل شد، بر نظارت و پایش تالاب ها و زیستگاه های پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی در راستای پیشگیری از ورود و شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد طیور تاکید کرد.

وی گفت: نظارت و پایش تالاب ها، زیستگاه های پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی، مرغداری ها به خصوص واحدهای مرغ تخم گذار و مادر، کشتارگاه های طیور، مراکز عرضه ماکیان و پرندگان زینتی و مراکز عرضه کود مرغی توسط دستگاه های مرتبط از جمله محیط زیست، دامپزشکی، جهاد کشاورزی و بهداشت از اهمیت بالایی در پیشگیری از ورود و شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد طیور برخوردار است.

مهدی صفی خانی ادامه داد: در راستای پیشگیری و مقابله با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به خصوص معدوم سازی و دفن بهداشتی لاشه ها در صورت وقوع بیماری، باید طبق مفاد دستورالعمل پیشگیری و مقابله با بیماری اقدام لازم صورت پذیرد.

صفی خانی در ادامه به موضوع اتلاف گونه های مختلف جانوری بر اثر تصادف، در جاده ها و مسیرهای موصلاتی استان اشاره و عنوان کرد: در راستای پیشگیری از حوادث جاده ای حیات وحش با خودروها طی یکسال گذشته تمام مسیرهای مهاجرت گونه های جانوری توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان تابلو گذاری شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به وقوع تصادف و مشاهده لاشه ها در جاده ها، تسریع در جابه جایی لاشه ها در سریعترین زمان ممکن لازم بوده و در جهت پیشگیری از انتقال بیماری های مشترک انسان و حیوانات باید لاشه های حیوانات تلف شده در اسرع وقت جمع آوری و به صورت اصولی دفن بهداشتی شوند.