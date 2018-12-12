سیروس الوند تهیه‌کننده و کارگردان «آنجا همان ساعت» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فرآیند تولید این فیلم سینمایی توضیح داد: پنجاه درصد از فیلمبرداری به پایان رسیده و باقی کار هم در تهران دنبال خواهد شد.

الوند در پایان با تاکید بر اینکه «کل صحنه‌های فیلم در تهران مقابل دوربین خواهد رفت» درباره احتمال رونمایی فیلم در سی‌وهفتمین جشنواره ملی فیلم فجر هم گفت: این روزها که مشغول فیلمبرداری هستیم اما تلاش می‌کنیم فیلم را به جشنواره برسانیم.

«آنجا همان ساعت» تازه‌ترین فیلم سیروس الوند پس از چهار سال دوری از عرصه کارگردانی سینما است.

بازیگرانی همچون پرویز پرستویی، ماهور الوند، شهرام حقیقت‌دوست، امیرحسین فتحی، شاهرخ فروتنیان و سعید پیردوست در این فیلم ایفای نقش می‌کنند و یوسف فروتن هم بازیگری است که الوند در این فیلم آن را به سینما معرفی خواهد کرد.

در خلاصه «آن‌جا، همان ساعت» آمده است: رعنا (معلم مقطع ابتدایی) و امیر (کارگر کارگاه بلور سازی) زندگی عاشقانه خود را در محله قدیمی، در حاشیه شهر آغاز کرده‌اند. غافل از آنکه شیطنتی جنون آمیز خوشبختی ساده آنها را نشانه رفته است.